Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vilde fester, en nærmest euforisk stemning, dansen på bordene og autografer på kroppen.

Det kendte nordjyske milliardærægtepar Sonja og Eigil Christensen har haft mange gode oplevelser med 'Sussi og Leo', og ifølge Sonja Christensen vil Leo Nielsens bortgang udløse 'Nordjyllands landesorg'.

Både Sonja og Eigil Bødker Christensen er fra Nordjylland og har gennem tiden oplevet ægteparret Sussi og Leo Nielsen på nært hold til mange fester. Især i Skagen, hvor parret har et hus tæt ved Sussi og Leos gamle, landskendte stamsted 'Skansen', hvor de spillede frem til begyndelsen af 00erne, gik det vildt for sig.

»Vi har stået på Skansen og skrålet og skrålet total mange gange. Det er virkeligt noget, alle har synes var godt, festligt og fantastisk. Deres totale utrættelige måde at glæde alle på,« siger Sonja Bødker Christensen, der sammen med sin mand er kendt for have skabt trykkerivirksomhed Color Print, som de solgte i 2006. Desuden har parret medvirket i DR-udsendelsen 'Superrig med benene plantet i Aalborg'.

Sonja og Eigil Bødker Christensen. Foto: Privatfoto Vis mere Sonja og Eigil Bødker Christensen. Foto: Privatfoto

Sonja Bødker Christensen fortæller, at stemningen på Skansen ofte var temmelig vild og nærmest euforisk:

»Folk stod jo simpelthen som sild i en tønde, og de stod i vindueskarmene og på bordene og på stolene, og så sendte man bare penge fra menneske til menneske op til baren, og så kom der seks øl tilbage,« siger hun.

Og de vilde aftener kunne også ses dagen efter, hvor hendes mand flere gange vågnede med Sussis autograf på maven, mens hun selv fandt Leos skriblerier på sin krop.

»Sådan gjorde man. Folk fik skrevet navn på brystet og maven. Jeg har sandelig skrubbet mange 'Leo'er' af min arm,« ler hun.

Sussi og Leo som mange nok husker dem. Foto: MAGNUS MØLLER Vis mere Sussi og Leo som mange nok husker dem. Foto: MAGNUS MØLLER

Hun kan nærmest ikke rose den nordjyske duo nok. Ifølge Sonja Bødker Christensen kunne de skabe en helt specielt stemning, når de spillede.

»De kan få smilet frem og få alle folk til at danse og være glade. Det kan godt være, at de ikke var verdens bedste sangere, men det er folk altså ligeglade med. Det er det folkelige, de kan. De er ligeglade med, om de ser skæve og mærkelige ud. De optræder bare for fuld skrue. De skyr ingen midler. De underholder bare,« siger hun.



Derfor var Sussi og Leo også populære ved private fester, hvilket Sonja Bødker Christensen oplevede flere gange.

For nogle år siden hyrede hun og hendes mand parret til en privat nytårsfest.

Sussi og Leo som mange nok husker dem. Foto: MAGNUS MØLLER Vis mere Sussi og Leo som mange nok husker dem. Foto: MAGNUS MØLLER

»Der skal meget til, at folk står på bordene og på stolene, og det gjorde de altså, når Sussi og Leo spillede. De står sgu ikke på bordene og stolene, når Medina spiller,« lyder det fra den kendte nordjyde.

Hun synes, at det er utrolig sørgeligt, at 'Sussi og Leo' nu er fortid, efter at Leo Nielsen natten til lørdag døde efter længere tids sygdom.

»Han var fantastisk sød og meget ydmyg og lidt genert,« siger hun.

Sonja Bødker Christensen fortæller, at hun og hendes mand ikke kendte parret personligt, men at de blot havde mødt dem til mange fester. At samme grund har de ikke planer om at tage med til Leos begravelse. Men de vil sende Sussi Nielsen en hilsen.

»Det er synd for hende, så hun skal helt sikkert have en blomst,« fortæller Sonja Bødker Christensen.