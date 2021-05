Blækket på skilsmissepapirerne er stadig fugtigt.

Men det afholder ikke stand-up komikeren John Mulaney, som måske er bedst kendt som forfatter til Saturday Night Live, fra at kaste sig ud i en ny romance kort efter bruddet med sin kone gennem seks år, Annamarie Tendler.

John Mulaney har ifølge The Mirror kastet sin kærlighed på den amerikanske skuespillerinde og tidligere tv-vært Olivia Munn.

Det celebre par skal have mødt hinanden i en kirke i Los Angeles, og deres forhold har angiveligt udviklet sig fra at have været rent venskabeligt til romantisk.

John Mulaney. Foto: Neilson Barnard Vis mere John Mulaney. Foto: Neilson Barnard

I december 2020 indledte John Mulaney et afvænningsforløb efter årevis med misbrug af kokain og alkohol.

Allerede dengang havde Olivia Munn angiveligt et godt øje til den 38-årige komiker.

På Twitter skrev hun: 'Sender SÅ MEGET kærlighed og støtte til John Mulaney. Du klarer det.’

Nyheden om, at John Mulaney og Olivia Munn har fundet sammen, breakede, kort efter at det mandag kom frem, at Mulaney skal skilles.

Olivia Munn. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Olivia Munn. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

I en udtalelse til People udtalte Annamarie Tendler, at hun er »knust over, at John har valgt at slutte vores ægteskab«, men at hun ønsker ham held og lykke med at komme ud af sit misbrug.

John Mulaney har kæmpet med misbrug siden ungdommen.