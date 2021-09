Torsdag meldte den 38-årige komiker Charter McCloskey ud, at han ikke vil være at finde ved dette års Zulu Comedy Galla.

Komikeren valgte nemlig at lytte til sin krop og heriblandt den angst, som han lider af, og derfor måtte blive hjemme. En beslutning, som han har fået positiv respons på.

Og nu takker Charter McCloskey, der blandt andet er kendt fra roller i Turbomodul, for alle reaktionerne på hans åbne og ærlige opslag.

Han påpeger desuden, at han har det godt og lavede opslaget for at afmystificere angst ved at være åben omkring det.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Charter McCloskey (@chartermccloskey)

'Tusinde, tusinde en million tak for den overvældende og søde respons på mit tidligere opslag. Er ked af de, der har misforstået og tror, jeg har det dårligt for tiden. Det har jeg ikke. Har det faktisk ret godt,' skriver McCloskey og fortsætter:

'Lavede opslaget i håb om at kunne være med til at afmystificere angst ved at være åben og ved at vise, der så absolut ingen skam er ved at have angst. Ved, at der er mange, der bøvler med det pis, og hvis jeg kan inspirere bare nogle få, har det ikke været forgæves.'

Og det tyder på, at opslaget faktisk har haft en positiv effekt blandt komikerens følgere.

Kommentarer som 'Det var i hvert fald utrolig rart for mig at læse, at jeg ikke er alene om at have det sådan. Angst kan ellers føles så ensomt. Tak' og 'Du er mega sej, Charter, og et kæmpe forbillede. Respekt' er nemlig at finde i kommentarfeltet til opslaget.

Også McCloskeys opslag omkring beslutningen om at passe på sig selv modtog en masse kærlighed.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Charter McCloskey (@chartermccloskey)

Her har en række store personligheder som P3-radioværten Kathrine Abrahamsen, komikeren Martin Johannes Larsen samt tv-værten Lene Beier nemlig reageret med et utal af hjerter og søde, forstående kommentarer.

'Sejt, du lytter, og sejt, du deler,' lyder det blandt andet fra Anna Lin, der er vært på DR-programmet 'Kender du typen?'.