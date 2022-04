371 kvadratmeter, tre altaner og kæmpe tagterrasse med udsigt til Marmorkirken.

Det lyder som en lejlighed, de fleste kun kan drømme om at bo i. Det ønsker den tidligere Michelin-kok Bo Jacobsen dog ikke længere – han har nemlig sin lejlighed til salg.

19.975.000 kroner.

Det koster den lejlighed på Store Kongensgade i København, som Bo Jacobsen, der to gange i 90erne med sin restaurant Restaurationen blev tildelt en Michelin-stjerne, har til salg. Salget af lejligheden fremgår på ejendomsmæglervirksomheden Ivan Eltoft Nielsens hjemmeside.

Her beskrives liebhaverlejligheden på følgende måde:

»Her er 265 kvadratmeter bolig med et uudnyttet loftrum på 106 kvadratmeter, som nemt kan integreres med resten af lejligheden, så her bliver 371 etagemeter i alt. På toppen af det hele, allerøverst oppe, ligger en tagterrasse på 40 kvadratmeter, hvor kun byens fugle og Marmorkirkens kuppel kan se, hvem der spiser frokost og slikker solskin. Altså ugeneret, som det hedder i moderne boligsprog. Her er tre altaner, hvor de to er vendt mod Store Kongensgade.«

Det svimlende beløb på næsten 20 millioner er faktisk med et nedslag i prisen, da lejligheden i december 2021 blev sat til salg til for 1,5 millioner kroner mere.

Sidste gang lejligheden blev solgt var tilbage i december 2004, og dengang lød prisen på 4.600.000 kroner.

Den kendte kok Bo Jacobsen har skrevet flere bøger, ligesom han også har deltaget i i tv-programmer som 'Meyers køkken', 'Kokken og konen' og 'Cecilie og Madklubben', hvor han sammen med syv kollegaer kæmpede om at lave den bedste ret.

Bo Jacobsen er vokset op i Gladsaxe og blev udlært kok i 1981.