Den kendte tv-journalist Stéphanie Surrugue afslører i et opslag på Instagram, at hun som helt ung arbejdede på en McDonalds-restaurant i Paris.

Vi kender hende som dygtig korrespondent i Washington eller Paris eller som værtinde ved talrige store begivenheder. Senest ved DRs store fødselsdagsshow i anledningen af Kronprinsens 50 års dag.

Hendes debut på arbejdsmarkedet var dog knap så glamourøst, afslører den 41-årige dansk-franske journalist på Instagram, hvor hun har lagt et billede op fra sit første job i kærlighedens by.

'På en dag, hvor ens liv kan forekomme lidt uoverskueligt, er det meget godt at huske på, hvilket job man havde, sidst, man boede i Paris #LeBigMac #1996 #iwasyoungandneededthemoney' - Et opslag af Stéphanie Surrugue (@surruguemedia) den 17. Jun, 2018

'På en dag, hvor ens liv kan forekomme lidt uoverskueligt, er det meget godt at huske på, hvilket job man havde, sidst, man boede i Paris,' skriver hun på det sociale medie under et foto af sig selv fra 1996 iført McDonalds-uniform.

Stéphanie Surrugue er korrespondent for Danmarks Radio i Paris, men har tidligere også været udsendt til Washington. Hun har også arbejdet for TV2 og Politiken, og har skrevet flere bøger.