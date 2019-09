To biltyve valgte den helt forkerte bil at bryde ind i, da de var på natligt rov.

De brød nemlig ind i den kendte eks-jægersoldat Thomas Rathsacks bil, og han var ikke i godt humør, da han blev vækket af bilalarmen.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'Når man om natten bliver vækket af bilalarmen, kigger ud af vinduet og ser to skygger, der sidder ved den åbne fordør og er i færd med at stjæle bilen. Jeg brøler 'Fuck off', hvilket de to angiveligt østeuropæere gør, og springer ind i deres bil, og ræser væk', skriver han.

Thomas Rathsack blev kendt i den brede offentlighed, da han udgav bogen 'Jæger – i krig med eliten' om sin tid i Jægerkorpset. Den affødte en farlig ballade, fordi han ifølge Forsvaret brød sit tavshedsløfte og bragte rigets sikkerhed og forholdet til fremmede magter i fare med udgivelsen.

Sagen endte med at koste ham jobbet som uddannelsesofficer i Hjemmeværnet, og han har siden ernæret sig som blandt andet krimiforfatter og foredragsholder.

Det fremgår ikke af hans Instagram-opslag, hvornår røveriforsøget fandt sted, men han antyder, at tyvene gør klogt i at holde sig væk en anden gang. Efter at have politianmeldt episoden, har han nemlig taget sine forholdsregler.

'Formentlig havde rødderne hacket min nøgle - som nu fremover vil befinde sig i en kagedåse foret med staniol ved siden af baseball-battet. Bare kom an fuckers', skriver Thomas Rathsack. B.T. arbejder på at få en kommentar fra ham til sagen.