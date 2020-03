Den kendte DJ og iværksætter Le Gammeltoft retter skarp kritik af regeringen efter søndagens lancering af en ny hjælpepakke.

De små virksomheder er nemlig blevet glemt, mener Gammeltoft.

‘Hvad med de små @Statsmin ??? Hvad med de selvstændige, iværksætterne, freelancerne og SMV’erne? Det er dem, der lukker først! Hvornår tænker i på dem?’, skrev hun på Twitter kort efter statsministerens udmeding, hvor det kom frem, at hjælpepakken primært var målrettet de større virksomheder.

Over for B.T. uddyber Le Gammeltoft kritikken:

»Nu ved jeg godt, at vi er i en periode, hvor der skal ske ret meget. Der er nogle store beslutninger, der skal tages, men det virker, som om det er offentligt ansatte og store virksomheder, der bliver lavet hjælpepakker til nu,« siger hun.

Statsministeren oplyste, at regeringen vil bruge 2,6 milliarder kroner på at hjælpe virksomheder, der er i nød på grund af coronakrisen.

Herunder vil man blandt andet give lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af coronavirus.

Det gælder dog kun for virksomheder, der står over for at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

Le Gammeltoft efterlyser mere hjælp til små virksomheder. Her ses billeder fra Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvor alle værtshuse er lukket ned for at mindske smitten. Foto: Henning Bagger Vis mere Le Gammeltoft efterlyser mere hjælp til små virksomheder. Her ses billeder fra Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvor alle værtshuse er lukket ned for at mindske smitten. Foto: Henning Bagger

Men ifølge Le Gammeltoft er det de små virksomheder, der lige nu er hårdest ramt.

»Jeg kender rigtig mange små iværksættere, der ikke kommer til at drage nytte af de her hjælpepakker, fordi kunderne er væk, og de er ikke nok ansatte til at drage nytte af de forslag, som Statsministeriet kommer med nu,« siger hun og tilføjer.

»Der er behov for at se på dem, der er små, for de lukker først nu.«

Le Gammeltoft solgte en del af sin virksomhed ‘Heartbeats’ til Aller Media sidste år, så lige nu er hun ikke bekymret for sin egen virksomhed.

Men havde hun stadig haft virksomheden alene, så havde hun fået rynker i panden.

»Det havde været uoverskueligt. Det havde vi ikke klaret,« siger hun og forklarer, at Heartbeats, der er 100 procent finansieret gennem kommercielle partnere, virkelig har tabt mange penge de seneste dage.

Mette Frederiksen blev på pressemødet spurgt om netop de små virksomheder. Hun fortalte, at hjælp til de små virksomheder er noget af det næste, man vil se på:

»Det siger Dansk Erhverv også. Men det kan ikke nytte noget, at det går så langsomt. Det er vores og deres og de smås økonomi, der bliver aller aller hurtigst ramt, for vi har ikke den likviditet,« siger Le Gammeltoft.