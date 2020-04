Lise Vandborg er for mange sikkert bedst kendt fra tv-programmet 'Nybyggerne', men hun har også en populær blog og instagram-profil.

Nu deler hun et lille billede fra hverdagen taget helt inde i de private gemakker, hvor hende og sønnen Villy er i bad.

'Da jeg rundede uge 20,' står der indledningsvist i teskten, der følger med billedet, som ligner en afslappet stund under bruseren.

Vandborg er gravid, og man kan se hende holde på sin mave, mens hendes søn sidder på gulvet og leger. Og barnet i maven har det også godt, afslører hun.

Vis dette opslag på Instagram Da jeg rundede uge 20 Den er kun vokset siden, den lille mave. En dejlig sund og rask unge i maven. Skønt! Det her billede er så hyggeligt at have til gemmerne, det viser nemlig en total hverdagssituation. Fælles bad i huset. Jeg har forresten lavet en lille indkøbsliste til hvad vi mangler at supplere til familieforøgelsen og lidt tanker om det store baby indkøb - den ligger på bloggen. Hvilke ting er NEED TO HAVE for jer, fædre og mødre? Hos os er de vigtigste ting: barnevogn, slyngevugge, puslepude, en god vikle, Villys arvetøj og så er vi good to go. Jeg mangler helt sikkert nogle ting, som jeg helt har glemt er nødvendige... Du kan læse mere på bloggen. Et opslag delt af Lise Vandborg - Nybyggerne (@lisevandborg) den 23. Apr, 2020 kl. 6.04 PDT

Desuden lægger den kreative kvinde ikke skjul på at billedet af de to er et lille øjebliksbillede fra deres liv.

Lise Vandborg venter barn til sommer sammen med sin partner Michael Christensen.