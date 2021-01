Philip Dam Hansen er kendt som dommer i programmet 'Hjem til gården', men driver også sit eget sted, hvor han sidste år behandlede en elev uretfærdigt.

Det vurderer Tvistighedsnævnet, som afgør uenigheder mellem arbejdsgivere og deres elever, skriver Fagbladet 3F.

Philip Dam Hansen har ifølge nævnet ikke betalt den kvindelige elev den løn, hun skulle have haft, ligesom han også valgte at stoppe elevens uddannelsesaftale uden at have en gyldig grund.

Den tidligere elev, 24-årige Shila Kjær Pedersen, er taknemmelig for den hjælp, hun fandt hos fagforeningen, ligesom hun nu er tilfreds med, at sagen nu kan lægges bag hende.

Shila Pedersen blev ramt af depression efter sin fyring fra Troldgaarden, som hovedsageligt leverer svinekød til restauranter. I dag arbejder hun på en gård med kvæg og er igen i gang med sin uddannelse.

»Jeg er glad for, at der er kommet en afgørelse, og det er blevet afgjort, hvem der har gjort hvad,« siger Shila Kjær Pedersen til B.T.

Det var tilbage i 2016, at Shila Kjær Pedersen blev ansat som deltidsmedhjælper på det østjyske landbrug Troldgaarden, som Philip Dam Hansen driver med sin mor.

I 2018 fandt hun og arbejdsgiveren ud af, at hun skulle være landbrugets første elev. Der skulle dog kun gå et år, før Shila Kjær Pedersen igen stod uden elevplads.

Om tiden inden fyringen forklarer eleven:

»Vi begyndte at have nogle problemer. Jeg prøvede at tage fat i Philip og tale med ham om, hvad der foregik, men han var svær at komme i kontakt med. Han ville ikke sætte sig ned og vende tingene med mig,« lyder det fra hende.

Hun fortæller derfor, at hun var nødt til at tage fat i sin fagforening for at få støtte.

»Hvis man har problemer, så synes jeg altid, man enten skal tage fat i sin skole eller fagforeningen. Man kan jo tale med sin arbejdsgiver før det, men det gælder selvfølgelig kun, hvis det er muligt.«

Shila Kjær Pedersen forklarer overfor fagbladet, at hun følte, at Philip Dam Hansen ønskede, at hun skulle sige op.

Efter løbende uenigheder fyrede han hende i sommeren 2019 med henvisning til, at hun havde haft en sygedag uden lægedokumentation. En dokumentation, nævnet ikke vurderer, eleven behøvede.

Den 24-årige er derfor blevet tilkendt 34.000 kr. i manglende løn og 40.000 for uretmæssigt at være blevet opsagt.

Fagforeningen og Shila Kjær Pedersen havde også rettet anklager om sexchikane, fordi Philip Kjær Hansen havde sendt billeder af sig selv uden skjorte, havde sendt et billede af en T-shirt med teksten 'jeg elsker pøls', havde fortalt eleven om 'de damer, han havde ordnet' samt havde gået rundt på gården i underbukser.

Tvistighedsnævnet frifandt Philip Dam Hansen for sexchikane-anklager.

Selv fortalte han, at underbukseepsioden opstod, fordi han skulle jagte bortløbne smågrise, og at han derudover aldrig havde til hensigt at krænke eleven.

Om sagens forløb og afgørelsen, siger Shila Kjær Pedersen:

»Jeg tror ikke rigtigt, at det er gået op for mig, at det er ovre. Jeg tænker, det er en fair afgørelse for os begge. Philip har jo også betydet rigtig meget for mig i lang tid.«

»Hvad angår sexchikanesagen, så har jeg ikke tænkt mig at gå videre med den.«

Shila Kjær Hansen, der blev ramt af en depression efter fyringen, har fundet en ny gård, hvor hun er elev i dag. Et sted, hun er rigtig glad for.

B.T. har forsøgt at få uddybende kommentarer til sagen fra TV 2-dommeren Philip Dam Hansen, men det har ikke været muligt. Til Fagbladet 3F siger han:

»Vi har taget nævnets afgørelse til efterretning, og vi ser fremad. Vi ønsker Shila al muligt held i fremtiden. Ellers har vi ikke yderligere kommentarer til sagen.«