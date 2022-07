Lyt til artiklen

Der er store smil hos Bare en t-shirt-skaberen Anthon Louis.

På Instagram har den kendte københavner, der også er kendt fra det danske klubmiljø, nemlig delt, at han venter barn sammen med sin kone Valentina.

Det gør han med et billede af konen, der tydeligt står med en gravid mave.

»Vi har sgu lavet en lille pige… vi håber begge hun kommer til at ligne sin mor,« skriver Museo-ejeren til sit opslag.

View this post on Instagram Et opslag delt af Anthon Louis (@anthonlouis)

Og det er da også allerede strømmet ind med lykønskninger fra kendte danskere.

»Ihhhhhh, kæmpe stort tillykke til jer,« skriver Jeanette Ottesen.

»Fantastisk. Kæmpe tillykke,« skriver tv-vært Lasse Sjørslev.

Også musikere som Topgunn, Kesi og Thor Farlov skriver tillykke til de kommende forældre.

Valentine Merolli har ligeledes delt et billede af de to sammen, hvor man kan se, at hun er gravid.

Her har klinikchefen delt billederne med teksten »Et nyt kapitel«.

B.T. forsøger at få en kommentar fra parret, men de er i skrivende stund ikke vendt retur.

Anthon Louis og Valentina Merolli har dannet par i fem år.

De blev gift i 2017.

Anthon Louis medvirkede i 'Løvens hule', da han forsøgte at få investorer til sit mærke Bare en t-shirt.

Her endte han sammen med sine forretningspartnere med at lande en investering på en million for 25 procent af virksomheden fra Jacob Risgaard og Christian Arnstedt.