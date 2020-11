Det er ingen »badeferie« at sige farvel til et årelangt alkoholmisbrug. Ikke desto mindre er det den kamp, krimiforfatter Jesper Stein de seneste år har kæmpet.

En kamp mod den følgesvend, der i 35 år var ved hans side. En kamp, han i et stort interview med Alt for damerne nu sætter ord på.

Her fortæller han blandt andet, at han gennem årene holdt pauser fra alkoholen. Men at han altid var bevidst om, at han nok ville vende tilbage til den.

For som han siger: I 35 år var alkohol hans bedste ven.

Det er i dag nogle år siden, han besluttede sig for at droppe det såkaldte venskab. Lægge flasken på hylden – og få professionel hjælp til at gøre det.

Han startede i misbrugsbehandling, hvilket fik ham til at overveje, hvad det var, der gik galt: Hvordan alkoholindtaget gik fra at være et forbrug til et misbrug.

»Nu har jeg jo læst mig igennem mine gamle dagbøger, som veksler mellem at være MEGET patetiske og meget opstyltede. Men deriblandt skriver den 19-årige Jesper i 1984: 'Jeg er alkoholiker'. Og det står der igen i 85, 87 og 90,« fortæller han blandt andet i interviewet med Alt for damerne, før han fortsætter:

»Det står alle mulige steder i mit liv undervejs i det, jeg har skrevet i øjeblikke af klarhed og selvindsigt. For jeg bruger alkohol til at flygte fra mine følelser.«

Misbruget er ikke nyt og ukendt for offentligheden. Det har Jesper Stein ved tidligere lejligheder talt om. Og han har da også brugt det aktivt i sit forfatterskab.

I krimiserien om den fiktive vicepolitikommissær Axel Steen har forfatteren nemlig trukket på egne erfaringer og træk, da han skulle skabe hovedpersonen.

Axel Steen er i serien fraskilt, lider af dødsangst, har et misbrug og kæmper med autoriteter. I et interview med Ritzau har Jesper Stein tidligere beskrevet, hvordan det netop er elementer, han i større eller mindre grad kender fra sit eget liv.

»Jeg kunne godt have opfundet nogle problemer til Axel Steen, men jeg har valgt at tage de ting, jeg selv har stiftet bekendtskab med i livet. Hvorfor skulle jeg udstyre ham med problemer, jeg ikke selv kendte til?«

»Hvis man vil have en figur i en bog, som er levende, skal man kunne skildre, hvordan det føles at være i en krop, der lider af abstinenser eller dødsangst, og jeg havde jo et tag-selv-bord af oplevelser, jeg kunne bruge,« sagde han i interviewet fra foråret 2019.

Jesper Stein er i øjeblikket aktuel med den selvbiografiske roman 'Rampen', som går tæt på hans 55 år lange liv.

Et liv, der blandt andet har budt på arbejde på Jyllands-Posten, hvor han i en årrække arbejdede som kriminalreporter.

Privat har Jesper Stein fire døtre. Tvillinger på syv, én på 14 og én på 24.