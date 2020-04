Mandag måtte den store danske boghandlerkæde Arnold Busck dreje nøglen om, og det skortede ikke på reaktioner fra triste danskere, der kaldte det ‘ærgerligt’.

Men spørger man den populære forfatter Hanne-Vibeke Holst, er dommen helt anderledes kontant.

»Vi er selv skyld i det,« siger hun ligeud.

Ifølge hende er det nemlig vores jagt på at spare en 20'er, der har så kæmpe konsekvenser, at kæden nu har været nødt til at indgive konkursbegæring.

I vores jagt på at spare en 20er er vi selv skyld i, at boghandler-kæden Arnold Busck nu må dreje nøglen om. Foto: Soren Bidstrup Vis mere I vores jagt på at spare en 20er er vi selv skyld i, at boghandler-kæden Arnold Busck nu må dreje nøglen om. Foto: Soren Bidstrup

»Det kan godt være, at det er nemt og billigt at købe bøger på nettet. Men man skal vide, at hver eneste gang man ikke går ned i boghandelen, er man med til at underminere boghandlerens fysiske eksistens.«

»Så jeg håber virkelig, at folk tænker over, hvor vigtigt det er at støtte de fysiske butikker - i det her tilfælde boghandlerne - i stedet for at spare 20 kroner på at købe hos Saxo.com eller andre netbutikker,« siger Hanne-Vibeke Holst.

Hun kalder det utrolig sørgeligt, at den velrenommerede kæde har måttet kaste håndklædet i ringen, for det er ikke bare butikker, der går tabt, men vigtige miljøer.

»Det er et mødested for både læsere, forfattere og boghandlere, så derfor er det rigtig ærgerligt. For dem er der ikke for mange af i forvejen,« mener Hanne-Vibeke Holst.

Har du dårlig samvittighed over at købe billige bøger på nettet i stedet for i boghandelen?

Lige nu er hun selv brandaktuel med sin snart tre år gamle bog ‘Som pesten’, der nærmest er en forudsigelse af den verdensomspændende pandemi, som vi netop nu befinder os i.

Dén, som altså - sammen med et dyrt og problemfyldt it-system - indirekte nu også har kostet Arnold Busck livet.

Selv har Hanne-Vibeke Holst gennem sin lange karriere været til adskillige bogsigneringer i kædens mange butikker.

Og ikke mindst én stikker ud.

Er det Tommy Seebach eller en anden stor kanut, der spiller her? Hanne-Vibeke Holsts tanke, da hun så køen i Lyngby Storcenter

Hun debuterede tilbage i 1980 med en ungdomsroman, men først med Therese-trilogien mange år senere fik hun sit store gennembrud. Og i 1998 udkom ‘En lykkelig kvinde’, den sidste bog i serien.

»Jeg kan huske, at jeg var inviteret til at signere bøger en lørdag i Arnold Buscks butik i Lyngby Storcenter,« siger hun og fortæller videre:

»Da jeg kom ind i centret, var der simpelthen en kø så lang, at jeg tænkte: ‘Er det Tommy Seebach eller en anden stor kanut, der spiller her med alle de mennesker? Og hvor ligger den lille boghandel?’,« siger hun.

»Så viste det sig, at boghandelen havde stillet et podie op midt i centret, og de hundredvis af mennesker var min kø,« griner Hanne-Vibeke Holst.

Fakta om ‘Som pesten’ Udkom i efteråret 2017 på Gyldendal

‘En højdramatisk samtidsroman om det moderne menneske på kanten af katastrofen. Som pesten er en stor fortælling om et af de værst tænkelige scenarier. Hvordan reagerer vi, hvis vi trues af en ødelæggende virus, der kan udrydde millioner?’ lyder beskrivelsen.

Har i alt solgt 80.000 eksemplarer, heraf en stor del siden coronavirussen gjorde sit indtog i Danmark.

Spændingsromanen har i bl.a. Bog & Ide 24 doblet sit salg i perioden fra februar til april

Har længe ligget i toppen af bestsellerlisten, bl.a. hos saxo.com, hvor den som lydbog lå nummer 7 i uge 17, mens den fysiske bog befandt sig på en fjerdeplads.

Har i perioden 1/3 til 26/4 været portalens mest solgte fysiske bog

På grund af den store efterspørgsel er to nye oplag sat i gang

»Det var selvfølgelig en af de helt store stunder i min karriere, fordi det var første gang, jeg rigtig oplevede at få hul igennem til læserne. Og det var Arnold Busck, der stod for det.«

Derfor er det også med vemod, at hun ser kæden lukke ned nu.

»Jeg håber virkelig, at den vil kunne fortsætte i en eller anden form, at den vil blive købt af andre bogfolk med hjertet på rette sted.«

»Men jeg vil gerne appellere til, at man tænker over at købe varer i fysiske butikker, som vi gerne vil bevare, i stedet for at spare 20 kroner.«