Den kendte forretningskvinde Anna Thygesen fortæller i Bo Østlunds bog 'Modne Kvinder', at begge hendes forældre begik selvmord.

I et uddrag, som Ude og Hjemme har fået lov at bringe, siger den 52-årige, at hun voksede op i et godt hjem. Men som 16-årig tog hendes far pludseligt sit liv.

»Det kom helt ud af det blå, og jeg gik helt i stå. Min far var et meget følsomt menneske. Han havde svært ved bare at se TV-Avisen om verdens uretfærdigheder og børn, der sulter. Det har sikkert også påvirket ham, at min mor havde været syg i mange år, selv om hun blev medicineret,« fortæller Anna Thygesen om faderens selvmord i 1981.

Anna Thygesen, der i dag er kommunikationsrådgiver i Prime Time Kommunikation, fortæller, at hendes landmandsfader gik på efterløn som 58-årig og solgte sin kvægbestand. Derefter røg han ind og ud af psykiatriske hospitaler op til sin død. Anna Thygesen mistænker, at faderens mistede identitet som landmand var skyld i selvmordet.

Den nu 52-årige erhvervskvinde fortæller, at hendes mor, der også var psykisk syg, blev så ked af det, at det også endte med et selvmord. Det skete, mens hun var i Israel i 1985 på udveksling.

I dag har Anna Thygesen accepteret forældrenes selvmord, men hun forstår stadig ikke, hvorfor de gjorde det, siger hun i bogen.

Interview fra 2014

I et interview med BT tilbage i 2014, fortalte hun også om sin sorg:

»Når jeg senere i livet har følt sorg, synes jeg, der er noget beroligende ved at tænke på dengang og på, at sorgen jo er en del af livet.– Jeg har oplevet nogle ret voldsomme ting. Begge mine forældre begik selvmord med få års mellemrum. De var psykisk skrøbelige, min mor havde en diagnose som maniodepressiv, men holdt sygdommen nede med medicin. Da min far fik en depression og tog sit liv, brød hendes sygdom ud på en måde, den ikke havde gjort før.«

»Man tror aldrig, man kommer over at miste begge sine forældre så hurtigt efter hinanden. Da min far døde, var jeg stadig teenager. Jeg var lige begyndt at gå på diskotek og tænkte, at jeg aldrig ville komme til at danse mere. Men det gjorde jeg jo. Tiden læger ikke alle sår, men den hjælper. Når man har mærket noget, der var så tungt, bliver man enten meget tung i det selv, eller som jeg lettere. Jeg følte, at mit tab gav mig pligt til at leve helt og fuldt og med al den glæde, jeg kan. Det er jeg sikker på, at mine forældre ville have ønsket.«