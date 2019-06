Udadtil er Mette Bluhme Rieck en glad og sorgfri person.

Man har set hende som den storsmilende vært, der kan tale med høj og lav i programmer som 'Guld i købstæderne' og 'Aftenshowet', men der er dog nogle ting, som kan gøre Rieck rigtig bange.

I et interview med Alt for damerne fortæller hun, at hun to gange i sit liv har fået angstanfald af den slemme slags.

»Jeg skælver til gengæld af angst ved tanken om, at der skal ske noget med dem, jeg holder af. Efter jeg er blevet mor, har jeg sågar haft et angst­anfald ved tanken om, at jeg kunne risikere at miste min søn.«

Det siger kendissen til magasinet, hvor hun også afslører, at hun én gang tidligere har haft det sådan.

Det var, da hendes mor døde. Der oplevede hun et lignende anfald, som var så voldsomt, at hun havde svært ved at trække vejret. Hun følte, hun blev kvalt.

Aftenshow-værten blev mor for godt et år siden, hvor hun havde en lang og hård fødsel, der sluttede med et akut kejsersnit.

Det hele endte dog lykkeligt, og den stolte mor skrev i et opslag på sin Instagramprofil:

'... kærlighed kurerer heldigvis det meste. Tak for livet'.

Mette Bluhme Riecks partner Kasper Nielsen er også et kendt ansigt fra tv. Han var nemlig antikvitetsekspert på programmet 'Guld i købstæderne,' og det var dér parret mødte hinanden.

Han er desuden direktør i det velkendte auktionshus 'Bruun Rasmussen.'

Kasper Nielsen har allerede to børn i forvejen, og tidligere har Rieck fortalt i et interview med B.T., hvordan det var at gå fra enlig til lige pludselig at være en del af en familie.