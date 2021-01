At kaste sig ind i debatten ligger egentlig ikke til hende. Hun har for længst gjort op med sig selv, at livet er for kort til de shitstorme, der ofte følger med. Alligevel har hun svært ved at sidde passivt ude på reservebænken. Ikke mindst når hun fra sidelinjen ser en kollega blive offer for det, hun selv gerne vil undgå.

»Hvad fanden er det for noget? Jeg bliver så vred,« siger den 43-årige DR vært Mette Frisk.

Det er den shitstorm, som hendes navnesøster på 'Aftenshowet' Mette Bluhme Rieck landede i. Fordi hun for nylig lavede et kritisk interview med Jes Dorph-Petersen, der som bekendt blev fyret fra TV 2 på grund af anklager om sexchikane.

»I ‘Go' aften live' lavede Abdel (Aziz Mahmoud, red.) et kritisk interview om sagen. 'Arj, hvor er han sej, at han tør',« gengiver Mette Frisk reaktionen på dette interview.

»Klip til Mette Bluhme, som laver et klasseinterview, og så bliver hun heglet igennem, fordi nogen synes, at Jes Dorph-Petersen er en fed fyr. Så er Mette pludselig problemet og er det, fordi hun er en kvinde. Det hører ikke hjemme i 2021. Begge værter passede deres arbejde og gjorde det godt,« kommer det med fast og indigneret stemme fra Mette Frisk.

Hele Jes Dorph-Petersen sagen har ifølge Mette Frisk bombet sexismedebatten helt tilbage. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg har intet imod Jes Dorph-Petersen og kender intet til sagen. Så det er ikke fordi, jeg tror på den ene mere end den anden. Men jeg synes, at hele sagen er symptomatisk for, hvor vi er henne i sexismedebatten. Den viser, hvor langt vi stadig er fra målet, og hvor kompliceret det er. Lige så snart der er to modstridende opfattelser, føler folk sig tvunget til at vælge side.«

»Det er derfor, at det var godt, at der ikke var navne på de anklagede. Nu er vi bombet helt tilbage, for nu handler debatten om for eller imod Jes Dorph-Petersen og mænds manglende retssikkerhed. Hvad med kvindernes? Hvad med alle dem, der ikke tør anmelde, fordi de er bange for at blive svinet til i en shitstorm?«

»Vi har ikke brug for, at der bliver gravet grøfter. Vi har brug for, at vi står sammen. For sexisme findes,« siger Mette Frisk.

Som nævnt i indledningen er hun normalt ikke den, der står på barrikaderne. Men netop den seneste tids ofte ophedede sexismedebat har vakt noget i hende. Har – indrømmer hun gerne – været en øjenåbner.

Jeg har altid været hende, der så lidt sød ud Mette Frisk om fordomme på jobbet

»Jeg har helt klart mærket til sexisme gennem hele min karriere, men det er først nu med hele MeToo-bølgen, at jeg ser den som det, den er. At jeg har fået øje på, at det at blive betragtet som en lille, sød, ung pige med lyst hår på trods af mange år erfaring også er sexisme.«

»Jeg er ikke blevet krænket. Jeg er ikke blevet udsat for overgreb. Er ikke blevet dårligt behandlet. Men jeg har altid været hende, der så lidt sød ud, var naboens datter, hende, 'vi godt kan lide'. Det ligger der muligheder i, men også nogle begrænsninger.«

»Man skulle bare kæmpe lidt mere for at blive taget seriøst. Jeg kunne have ligeså mange år på bagen som ham ved siden af, men det var ham, der fik taletiden, fordi jeg bare var en sød lille pige,« siger Mette Frisk, som siden 2003 har været på DR og primært har arbejdet med undersøgende journalistik.

Især mindes hun, hvordan der blev stillet ét særligt krav til hende, da hun i 2013 skulle være medvært på programmet ‘Madmagasinet’.

Betingelsen for at være med i 'Madmagasinet' var, at Mette Frisk satte håret op i en knold, så hun ikke lignede en ung pige. Her ses hun med medvært Adam Aaman. Foto: DR/Madmagasinet

»Der fik jeg at vide, at det var på betingelse af, at jeg skulle have håret sat op i en knold. Det skulle give mig mere autoritet. Ellers så jeg simpelthen for ung ud,« fortæller Mette Frisk.

»Nu synes jeg jo bare, at det er sjovt, og dengang sagde jeg 'fred være med det', men i dag kan jeg godt se, at der er et mønster. At du skal se ud på en bestemt måde.«

Hun erkender, at hun ikke har hørt til blandt de sarte. For – som hun siger – »man er vel tømrerdatter fra Toftlund«.

Der er nogle rigtig skarpe kløer inde bag ved Mette Frisk om hvad der ligger bag facaden

Og Mette Frisk er heller ikke bleg for at indrømme, at hun også har udnyttet at være den lille søde pige, når hun for eksempel i forbindelse med kritiske interviews ofte er blevet undervurderet.

»Så bruger jeg det. For der er nogle rigtig skarpe kløer inde bag ved,« smiler hun.

Men at debatten nu raser, finder hun vigtigt. For det er, mener hun, »ufatteligt, at der skal så meget til, før der kommer en bred anerkendelse af, at sexisme findes«.