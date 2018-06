Første dag på Journalisthøjskolen og accenten havde allerede afsløret ham som ’en fra Randers.’ Pokkers. Vold og stoffer var jo ikke ligefrem det ry, han ville have hængende på sig.

’Der blev grinet af mig. De var nok misundelige på min dialekt. Men det store spørgsmål var: ville jeg personligt sættes i bås med al det?,’ spørger den mere end to meter høje TV-vært kendt fra bl.a. 'Hammerslag' på DR.

Et spørgsmål som blev genkendt blandt mange af de studenterhuer, der i dag var til translokation på Randers Statsskole, hvor Christian Degn holdt jubilartale.

»Det er trist, at der 20 år efter stadig er nogen folk, der ikke har lyst til at sige, de er herfra. I Randers er det jo under en promille, der fik lavet så meget lort, at Anders Hemmingsen (kendt instagrammer, red.) stadig kan lave jokes om det i dag,« siger 39-årige Christian Degn, der efter 20 år er tilbage på sit gamle gymnasium.

I hans gymnasietid i 90'erne gik Randers gennem et af sine dårligste kapitler i nyere tid.

’Så dårligt, at det stadig har betydning i dag. Det var dengang med Cerberus og H20-banden. Det var stoffer og vold. Det var tilfældige klassekammerater, der blev gennembanket uden grund, men bare fordi... Og det var klassekammerater, som droppede ud, fordi stofferne tog over – på den ene eller anden måde,’ lyder det bl.a. i talen.

Da B.T. fanger ham fredag aften er han sammen med resten af matematisk linje på vej i buffeten. Men sulten kan godt udsættes fem minutter. Buskabet er nemlig vigtigt for ham, og talen har givet igen. På den gode måde.

Ja, selv de tre mænd, der var mødt op med stok for at fejre 75-års jubilæum, var begejstrede.

»Det er ret overvældende. Jeg har fået mange beskeder fra folk, som genkender, det der med at komme fra en brændemærket by. Min mor har også fået et par opkald,« siger han.

Og lige netop for de usikre nyklækkede studenterhuer, der skal til at finde deres vej i livet, betyder det faktisk en del:

»Der er mange i den alder, som har nok at kæmpe med i forvejen,« siger han.

20 år efter han selv blev student, holder Christian Degn jubilartale på Randers Statsskole. Foto: Privatfoto Vis mere 20 år efter han selv blev student, holder Christian Degn jubilartale på Randers Statsskole. Foto: Privatfoto

I stedet for at jagte det perfekte, opfodrer han de unge mennesker under huerne til at stå ved dem, de er.

»Om du så er fra Stenbroen, Vesterhavet eller Fyn, så er det med til at give dig karakter,« siger han og fortsætter:

»Jeg er mig, fordi jeg er fra Randers. Jeg ville være en anden, hvis jeg var vokset op et andet sted i landet.«

Vokset op med frikadeller og jordbær, skolet i selvironi og vant til at en aftale er en aftale. Et værdisæt som kendetegner ’en fra Randers’.

»Der er en grund til at folk fra Randers elsker Team Easy On.«

Folk må gerne være stolte af at være fra Randers, slår TV-værten fast:

»Det er ualmindeligt okay.«

Af frygt for at studenterhuerne bare ville dømme ham som en smart TV-type, har Christian Degn til talen også prøvet at grave nogle andre af de store dagsordener fra studentertiden frem.

’To af de helt store var: Får jeg mon nogensinde et 13-tal? Og det andet spørgsmål i mit teenagehoved: Sex – kommer jeg til at prøve det i gymnasietiden? 50 pct. lykkedes. Og det var så fedt. Med Lise Møller. I historie,” lyder det i talen.

’Altså – jeg måttes nøjes med at få 13.’