Listen over roller, som Kirsten Norholt har haft i film og på tv er sådan set lang, men de senere år er der ikke sket så meget. Heller ikke på de skrå brædder.

Det erkender den 64-årige skuespillerinde i et interview med Ekstra Bladet søndag. Her kommer hun også med et ganske åbenhjertigt bud på årsagen: Hendes gode udseende, som engang åbnede døre, men nu snarere er blevet en hæmsko.

»Jeg er ikke affældig og falleret og slet ikke skuffet, bitter eller harsk. Men jeg føler mig overset og hægtet af. Jeg har så mange kræfter og så megen livsglæde og lyst til at spille. Problemet er, tror jeg, at jeg ikke er gammel, bleg og falmet nok. Folk har desvære svært ved at se mig i bedstemor-rollerne.«

Lige siden hun 19 år gammel blev optaget på Skuespillerskolen ved Odense Teater har hun fået at vide, at hendes gode udseende var vigtigt - og erkender, at hun selv har spillet med på det. Hvis en instruktør bad hende vise lidt mere bryster, sagde hun ikke nej.

»Jeg har altid været en parfumeret pudderdåse, og jeg nægter at ændre udseende for at tilfredsstille andre,« siger hun.

Man skal dog ikke tro, at Kirsten Norholt er typen, der hænger med næbbet, selv om hendes sidste rolle på film var i 'Krummerne - Alt på spil' i 2014, mens den seneste rolle på scenen var i 2016, hvor hun var med i 'Dirty Dancing' i Operaen.