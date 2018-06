Er du træt af at være kedelig? I videoen herover giver Platt-form gode råd til, hvordan man bliver sjov.



Satiregruppen Platt-form, der består af skuespillerne Laus Høybye, Mille Lehfeldt og Jakob Fauerby, har høstet topanmeldelser for deres shows, men trods succesen er det dog ikke altid lige problemfrit at være en gruppe, der laver alt fra bunden på egen hånd.

»Man skal ikke begynde at sætte sig ned og tænke over, hvad vi har tjent ind, og hvad vi har brugt. Det kan virkelig ikke betale sig, så bliver man ked af det,« griner Jakob Fauerby.

Platt-forms seneste show ’En smule i overkanten’ høstede femstjernede anmeldelser over hele linjen, og selvom den slags naturligvis varmer, så er det også en nødvendighed for gruppen, som trods succes og kendte navne kæmper med midlerne.

»Vi har ikke to millioner til markedsføring og til at lave store plakater på motorvejene,« siger Laus Høybye, der selv skriver alle de sange, Platt-form bruger i sine shows.

»Jeg tør faktisk slet ikke fortælle, hvad vores budget er. Vi har jo ingen penge,« griner Jakob Fauerby.

Blev venner som børn

Platt-form havde premiere på deres første show i 2013, men før det optrådte gruppen på vaskeægte undergrundsmanér i små kældre, til pop up-shows og late night-shows på Nørrebro i København. Gruppen bliver i dag ofte rost for sin timing, men helt så tjekket har det ikke altid været.

»Vi sang to-tre sange på Bremen, hvor jeg kan huske, vi flaksede rundt med vores kabler, der blev flettet ind i hinanden, mikrofonen væltede, og Mille snublede på scenen, og så troede folk, det var en del af showet,« fortæller Laus Høybye.

Om Platt-form Platt-form er musikalsk comedy-trio bestående af skuespillerne Mille Lehfeldt (38), Laus Høybye (39), og Jakob Fauerby (40).

Gruppens første show ’Har du set min nissehue, mor?” havde premiere i 2013. Sidste år havde gruppen premiere på deres andet show ’En smule i overkanten’. Begge shows har høstet gode anmeldelser.

Til november spiller ’En smule i overkanten’ i Aarhus, Odense, Aalborg og på Bellevue Teatret i København.

Platt-form optræder med hjemmelavede sange og comedy-numre, hvor alt fra tidens trends til egne liv og karrierer bliver taget under kærlig behandling.

Historien om satire-gruppen begynder dog endnu tidligere. De tre medlemmer har nemlig kendt hinanden i mange år. Jakob Fauerby og Mille Lehfeldt mødte hinanden på Statens Teaterskole i 2002, Laus Høybye og Jakob Fauerby havde allerede i teenageårene mødt hinanden gennem fælles venner, og Mille Lehfeldt og Laus Høybye går endnu længere tilbage.

»Mille og jeg mødte hinanden, fordi Milles mor spillede en rolle på Privatteatret, hvor jeg spillede hendes søn, faktisk. Så var Mille med hver aften, og vi havde det simpelthen så sjovt i garderoben. Vi var omkring 10 år, og det var så magisk,« fortæller Laus Høybye.

»Og så ender vi med at stå i en kælder og fumle med et kabel og tænke; jeg var større, da jeg var 10 år gammel,« tilføjer skuespilleren grinende.

Foto fra Platt-forms seneste show 'En smule i overkanten.' Foto fra Platt-forms seneste show 'En smule i overkanten.'

Højgravid på scenen

Meget er sket siden dagene i de små kældre, og når Platt-form er vært ved Reumert-uddelingen i Skuespilhuset den 9. juni, er gruppen samtidig selv nomineret for deres seneste show.

»Den kan godt gå hen og blive lidt hård, hvis vi ikke vinder. Så må man bare tænke videre og ikke begynde at græde på scenen - eller udvandre i protest,« tilføjer Laus Høybye med et smil.

Årets Reumert-uddeling Reumert er den danske teaterbranches fineste pris og blev stiftet i 1998 af Bikubenfonden. Platt-form er værter ved årets show, der finder sted i Skuespilhuset den 9. juni. Blandt de nominerede i år er blandt andet Danica Curcic, Paw Henriksen, Kirsten Olesen og Platt-form selv. Reumert-prisen er samtidig afslutningen på teaterfestivalen CPH Stage.

Balancen mellem værtsrolle og nominerede er dog ikke det eneste, trioen skal holde styr på. Mille Lehfeldt er nemlig højgravid, og selvom skuespillerinden ikke forventer at føde på scenen, så kan man jo aldrig vide.

»Hvis det skete, ville du da bare gøre det. Du ville ikke gå af scenen, du ville gennemføre, ikke?« spørger Laus Høybye

»Altså, vi kan jo altid lave en Løvernes Konge, kan vi ikke,« foreslår Mille Lehfeldt selv, inden trioen bryder ud i en improviseret gengivelse af den ikoniske Disney-scene, hvor Simba vises frem på Kongeklippen.

»Der er en masse humor i… Den smukke krop,« fastslår Jakob Fauerby.

»Bare se på hende - det ser jo åndssvagt ud. Det ligner noget, der er løgn,« tilføjer Laus Høybye.

»Hvad man ikke skal finde sig i,« sukker Mille Lehfeldt.

Håber på tv og album

Mille Lehfeldts graviditet betyder, at Platt-form har skubbet sommerens planlagte optrædener på Bellevue Teatret til november, hvor gruppen også skal optræde flere andre steder i landet.

På længere sigt har satire-trioen både planer om at lave Platt-form til et tv-koncept og måske endda udgive et album med gruppens sange.

»Hvis vi er så heldige at modtage en Reumert og få en sum penge, så kunne det være, de skulle gå til det,« siger Jakob Fauerby med henvisning til, at gruppen ikke lige nu har råd til at lave et album.

Selvom han, Mille Lehfeldt og Laus Høybye har tilbragt mere end almindeligt meget tid sammen de sidste mange år, har ingen af dem nemlig planer om at stoppe.

»Vi har alle sammen brug for at få luft og energi en gang imellem, men det er som et åbent ægteskab, og det fungerer skidegodt,« griner Laus Høybye.