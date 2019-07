Ejendomme kan være en god investering. Det mener milliardæren bag Fitness World tilsyneladende også.

Trods de tårnhøje ejendomspriser kan han nemlig nu notere sig for hele to af Danmarks dyreste ejendomme.

Det er nemlig stifteren af Fitness World, Henrik Rossing, der sammen med sin kone, Sophie Caroline Bensimon Rossing, er de nye ejer af det nordsjællandske Gurrehus Slot i Kvistgaard, der blev solgt for nylig. Det viser et opslag i Tingbogen, skriver sn.dk

B.T. har været i kontakt med Henrik Rossing, der ikke ønsker at fortælle, hvorfor han har købt slottet, og hvad hans planer er:

Henrik Rossing købte i 2012 villaen på Hambros Allé 32 i Hellerup for 50 millioner kroner. Nu har han lige købt et slot. Foto: Mads Nissen Vis mere Henrik Rossing købte i 2012 villaen på Hambros Allé 32 i Hellerup for 50 millioner kroner. Nu har han lige købt et slot. Foto: Mads Nissen

»Jeg har ingen kommentarer,« lyder det fra milliardæren, der i forvejen ejer den kendte villa 'Bella Vista' på Hambros Allé 32 i Hellerup.

Villaen ligger i første parket til Øresund og har gennem årene tiltrukket adskillige kendte rigmænd.

Og den har han tilsyneladende ikke tænkt sig at sælge:

»Det vil vi ikke,« svarer han til B.T.

Henrik Rossing, der stiftede Fitness World, ejer to af Danmarks dyreste ejendomme. Foto: Thomas Borberg / Politiken / Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Rossing, der stiftede Fitness World, ejer to af Danmarks dyreste ejendomme. Foto: Thomas Borberg / Politiken / Ritzau Scanpix

Før finanskrisen var den 570 kvadratmeter store villa på Hambros Allé hjem for den nu fallerede it-milliardær Erik Damgaard og hans daværende hustru Anni Fønsby.

Parret solgte dog i 2008 villaen til eksbokseren Hans Henrik Palm, der dog kun nåede at have villaen i fire år, før han i 2011 gik personligt konkurs.

I 2012 kunne Henrik Rossing og hans hustru skrive deres navne på skødet efter at have betalt hele 50 millioner kroner for herligheden - det var 25 millioner kroner billigere, end Hans Henrik Palm havde givet.

59-årige Rossing har dog tidligere vist, at han har en usædvanligt god næse for forretninger. I 1986 åbnede han sit første fitnesscenter under navnet Ve og Vel.

Hambros Alle 32 set fra luften. Det er villaen til højre. Foto: Claus Bech Vis mere Hambros Alle 32 set fra luften. Det er villaen til højre. Foto: Claus Bech

Det ene center blev til tre, og i år 2000 blev de alle solgt til en amerikansk kæde for 50 millioner kroner.

Efter nogle dårlige år i restaurationsbranchen vendte Rossing tilbage til fitnessbranchen, hvor han i 2005 grundlagde det, der skulle blive til Fitness World.

Det blev en sand guldgrube, for Rossing kunne inkassere hele 800 millioner kroner, da kapitalfonden FSN Capital købte størstedelen af hans aktier i Fitness World i 2015.

Rossing har siden solgt yderligere ud, og ifølge Berlingske Business havde han i 2018 15 procent af aktierne tilbage, mens formuen var vokset til 1,3 milliarder kroner.

Det er Fitnesskongen Henrik Rossing, der har købte det smukke Gurrehus Slot, hvor der både er mulighed for at gå på jagt og spille tennis. Foto: Ivan Eltoft Nielsen / Boliga.dk Vis mere Det er Fitnesskongen Henrik Rossing, der har købte det smukke Gurrehus Slot, hvor der både er mulighed for at gå på jagt og spille tennis. Foto: Ivan Eltoft Nielsen / Boliga.dk

Hans nyerhvervelse i Nordsjælland har han traditionen tro heller ikke betalt overpris for. Ifølge sn.dk har slottets tidligere ejer, erhvervsmanden Anders Vestergaard-Jensen, gennem flere år forsøgt at sælge slottet, der tidligere angiveligt skulle have være udbudt til hele 100 millioner kroner.

I efteråret blev slottet atter forsøgt solgt for 58 millioner kroner, men Henrik Rossing nøjedes altså med at betale 49,5 millioner kroner.

Rossing-parret kan glæde sig over, at de har fået en jagtejendom med et renæssanceslot fra 1881, som tidligere har været ejet af prins Georg af Grækenland.

Slottets hovedbygning er på 3.000 kvadratmeter samt 1.000 kvadratmeter kælder, skriver mægleren Ivan Eltoft Nielsen.

Bliver parret Rossing trætte af de to luksusejendomme, har de mulighed for at trække sig tilbage i mere fredelige omgivelser, idet de i august 2018 også erhvervede sig et sommerhus til 22,5 millioner i Udsholt mellem Rågelej og Gilleje i Nordsjælland.