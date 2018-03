Klaus Riskær Pedersens, der blev farfar sidste sommer, skal nu have et barn med sin 27-årige kæreste

Den danske iværksætter og erhvervsmand Klaus Riskær Pedersen deler nyheden om familieforøgelsen, efter at parret kun har kendt hinanden siden i sommers. Kæresten, Anna Pia Lykke Ring, er 27 år, og derfor vidste Riskær også, at børn godt kunne komme på tale.

'Anna er 27 år, og hvis man vælger en kæreste i den alder, så må man også forstå, at der er hensyn, der skal tages, og Anna skal have sit barn, som mange unge kvinder ønsker at få et barn,' skriver Klaus Riskær Pedersen på Facebook.

Her deler han et billede af parret, hvor han også imødekommer nogle af de spørgsmål, andre godt kan finde på at stille, når man i en alder af 62, igen skal være far.

'Jeg nærmer mig jo hastigt det tidspunkt, hvor jeg må konfrontere spørgsmålet, om jeg kan være bekendt at lave små babyer, og selv om Picasso og Charlie Chaplin vist lavede børn til de var i slut 80'erne, så synes jeg, at der bør være en teknisk mulighed for, at de kan vokse op i omgang deres biologiske far,' forklarer Klaus Riskær Pedersen.

Anna Pia Lykke Ring bliver den femte kvinde, Klaus Riskær Pedersen får børn med, men ifølge hans Facebook opslag, så var denne familieforøgelse en naturlig udvikling i det nuværende forhold.

'Vi hygger os og har det dejligt sammen, og hvad er mere naturligt end at lade det udvikle sig til en rigtig lille familie. Det har jeg personligt savnet i rigtig mange år, og jeg er glad for, at Anna vil give det chancen. Jeg er sgu ikke enkel at omgås kan jeg godt betro jer,' skriver Klaus Riskær Pedersen på Facebook.

Parret befinder sig lige nu i Argentina, og selvom nyheden om den lille ny bliver delt fra et helt andet sted i verden, så vælter det ind med lykønskninger på Facebook til de kommende forældre.