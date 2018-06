Tænk sig at have en far, der ved sin død efterlader 20 millioner dollars, men du får ikke nogen af pengene. Det er sådan, det er, at være barn af den legendariske tv-vært Sir Bruce Forsyth, der i stedet efterlader hele sin formue til sin yngre kone.

Sir Bruce Forsyth gik bort som 89-årig, efter at have tjent som både skuespiller, komiker, sanger og danser i løbet af en karriere, der varede mere end 75 år. Senest har Sir Bruce Forsyth været vært på den britiske dansekonkurrence på BBC 'Strickly Come Dancing', og derfor er det også forståeligt, at han har samlet sig noget af en formue gennem tiden. Men hans seks børn får ikke nogen andel af arven, hvilket angiveligt skulle være fordi, at Sir Bruce Forsyth ikke vil have at børnene skal betale arveafgift.

»Jeg synes, at ens arv skal gå mere til sine børn, end det land man har boet i,« sagde Sir Bruce Forsyth i et radiointerview med Radio Times tilbage i 2015, efter at han tidligere har udtalt sin store utilfredshed med de høje arveafgifter i England.

Sir Bruce Forsyth med konen Wilnelia Merced på den røde løber ved det årlige Arqiva British Academy Television Awards i 2013. Foto: DANIEL DEME Vis mere Sir Bruce Forsyth med konen Wilnelia Merced på den røde løber ved det årlige Arqiva British Academy Television Awards i 2013. Foto: DANIEL DEME

Derfor er spekulationerne sprunget ud i fuldt flor, efter at Sir Bruce Forsyth er gået bort og har efterladt alt, hvad han ejede til sin tredje kone, Lady Wilnelia Merced. Det skriver News.

Det betyder officielt, at de seks børn - Debbie, Julie og Laura fra hans første kone, Penny Calvet, Charlotte og Louisa fra hans andet ægteskab med Anthea Redfern og sønnen Jonathan Josep fra ægteskabet til Lady Wilnelia Merced står til ikke at modtage en eneste krone fra deres far.

Men uofficielt forlyder det dog, at børnene alligevel kan få fingrene i deres fars penge, hvis enken Lady Wilnelia Merced giver børnene beløbet, de skulle have arvet som en gave, og dermed slipper for at skulle betale arveafgift af pengene.

Men selvom rygterne går, vides det endnu ikke officielt, om Sir Bruce Forsyths børn slet ikke får nogen andel af de efterladte millioner, eller om hele familien er med til omgå den lovpligtige arveafgift. Sir Bruce Forsyths svigersøn har som den eneste forholdt sig til rygterne, som han kalder for noget værre vrøvl.

Sir Bruce Forsyth giftede sig med sin tredje kone, Lady Wilnelia Merced, der er tidligere vinder af skønhedskonkurrencen Miss World, i 1983. Udover formuen står hun også til at arve deres fælles ejendomme.