»Kæreste Jes. Gode kammerat, bedste og sjoveste kollega. Vi har kendt hinanden en menneskealder, og jeg er rystet. Du har min fulde opbakning. Buk aldrig hovedet.«

Sådan lyder en kommentar fra Line Baun Danielsen, som er sendt i retning af et opslag, Jes Dorph-Petersen har lagt på sin Facebook-side.

Her forklarer tv-værten, hvorfor han er blevet fyret fra TV 2, og at han er meget vred over den behandling, han har fået.

Sagen handler om to kvinder, som er stået frem og har fortalt, at de for henholdsvis 18 og 20 år siden blev krænket af tv-værten.

Arkivfoto af Jes Dorph-Petersen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Arkivfoto af Jes Dorph-Petersen. Foto: Asger Ladefoged

Den ene kvinde fortæller blandt andet i advokatundersøgelsen, som TV 2 har lavet for at udrydde sexisme på arbejdspladsen, at Dorph tiltvang sig sex med hende, efter at have givet hende en lussing og tvunget hende ned på en briks i hans lejlighed. Det skriver Politiken.

Noget, som Jes Dorph-Petersen ikke mener, er fundet sted, på den måde, det er udlagt. Og han får nu offentlig støtte fra flere af sine venner og bekendte.

En anden kendt TV 2-profil Mikael Kamper skriver, at han mener, at ekspederingen af Jes Dorph-Petersen er uværdig.

'Kære Jes Jeg er rystet! Og ked af, at en så fin kollega, der har betydet så meget for TV 2 og har været et fagligt forbillede for mig og mange andre, skal ud af døren på denne uværdige måde. Tak fordi du lægger din version af forløbet så åbent frem! Der er meget, der råber på at komme frem og blive belyst ordentligt,' lyder det i hans kommentar.

Også tv-manden Kaare Sand, som står bag flere populære programmer som 'De unge mødre' og 'Singleliv', kommer med sit besyv.

»Ked af at høre. Lyder som et Kafkask mareridt.«

Det er dog ikke alene tv-folk, der giver deres besyv med. Skuespiller Camilla Bendix skriver også en støttende kommentar til værten.

»Kære Jes. Det er jeg virkelig ked af at høre. Godt, du lægger din historie frem. Alt godt fremover,« lyder det fra hende.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det er ikke lykkedes.