Der lød ramaskrig verden over, da Britney Spears torsdag nat dansk tid i en høring fortalte, at hun følte sig som en slave under sin far og resten af sit formynderskab.

Ikke mindst har hendes famøse ekskæreste Justin Timberlake udtalt støtte til hende efter den opsigtsvækkende høring, og nu har flere kendisser meldt sig til koret.

Særligt bemærkelsesværdigt har tv-værten Andy Cohen udtalt sin støtte til Britney Spears i sit program 'Watch What Happens Live', hvor han blandt andet dedikerede Britney Spears' far, Jamie Spears, titlen som 'Jackhole of the Day'.

I programmet opridsede Andy Cohen de nye informationer fra høringen og opfordrede til, at man begynder at lytte til Britney Spears, før han i kor med publikum råbte 'Free Britney':

#WWHL host @Andy shows support for Britney Spears and the #FreeBritney movement by naming Jamie Spears as tonight's Jackhole of the Day. pic.twitter.com/jToBvajIZ2 — WWHL (@BravoWWHL) June 24, 2021

»Britney, efter det mod, du viste i dag, er du 100 procent 'stronger than yesterday', og Jamie, hvis du gerne vil lave penge i fremtiden, foreslår jeg: 'You better work, bitch'!« lød det fra tv-værten med reference til klassiske Britney Spears-sangtekster.

Flere kendisser har også tyet til de sociale medier for at vise deres støtte til det værgemålsunderlagte popikon.

Ikke mindst sangeren Mariah Carey.

'Vi elsker dig Britney, hold ud!' skriver hun på Twitter.

We love you Britney!!! Stay strong — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Derudover har også 'Keeping Up With The Kardashians'-søsteren Khloé Kardashian delt sin forargelse over de nye informationer, der kom frem under høringen.

'Ingen burde blive behandlet sådan. Hold ud, dronning! Du fortjener bedre! #FreeBritney,' skriver realitystjernen på sin Twitter-profil.

Den samme holdning er 'Modern Family'-skuespilleren Jesse Tyler Ferguson af:

'Britney fortjener frihed. Hun fortjener at høste frugterne af sine års hårde arbejde. Britney fortjener at være glad,' skriver han på Twitter.

I wonder if they would let this happen to a young famous man in America #FreeBritney — Ana Brenda (@anabreco) June 23, 2021

Den lange liste med kendisser, der har tyet til det sociale medie for at vise deres opbakning til, at Britney Spears bliver sat fri af sin fars formynderskab, tæller også skuespiller og sanger Brandy, sangeren Halsey, skuespilleren Ana Brenda, sangeren Raye, 'The Hills'-stjernen Heidi Montag og ikke mindst den irske popgruppe Jedward, der vil have Jamie Spears spærret inde.

Særlig aktiv i sagen har mediepersonligheden Trisha Paytas været. Blandt sine mange tweet deler hun også sin egen ubehagelige erfaring med stoffet litium, som Britney Spears under høringen fortalte, at hun var blevet tvunget til at indtage mod sin vilje.

'Jeg havde det på samme måde på litium. Jeg endte i så mange biluheld på grund af det,' skriver Trisha Paytas.

Flere kendisser nøjes dog med at dele det famøse hashtag #FreeBritney på Twitter.

THIS THIS THIS THIS !!!!!!!!!!! I felt the same way on lithium. I got into so many crashes on it. And never any other time !!!!! https://t.co/LkG867870Y — Trisha Paytas (@trishapaytas) June 23, 2021

Det gælder blandt andre 'Sex and the City'-skuespilleren Sarah Jessica Parker, designeren Vera Wang, 'The Real Housewives of Beverly Hills'-skuespilleren Lisa Rinna og 'The Real Housewives of Orange County'-deltageren Lizzie Rovsek.

Derudover har andre prominente navne vist deres støtte til Britney Spears.

Blandt andre Britney Spears' tidligere musikvideo-instruktør Joseph Kahn har på Twitter delt sin forargelse over sangerindens behandling:

'Jeg forstår ikke det californiske retssystem. Mordere går fri hele tiden med mere frihed end Britney Spears,' skriver han.

Derudover har aktivist og forfatter Rose McGowan, som også var ganske højlydt om voldtægtsanklagerne mod Hollywood-producenten Harvey Weinstein, delt sin støtte til popikonet, som hun mener bør blive sat fri fra sit formynderskab:

'Dette er en meddelelse til Britney Spears og alle, som bliver kontrolleret på grund af grådighed og ondskab. Kæmp videre, Britney, vi er her for dig.'