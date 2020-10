Et lovløst slaraffenland for sladder.

Sådan kan det anonyme sociale medie Jodel umiddelbart godt beskrives, hvis man spørger en række kendisser, der selv har været i fokus på mediet.

På platformen deler anonyme brugere – ofte udokumenterede – beskyldninger, rygter og kommentarer om alt fra mediepersoner og politikere til tv-værter og diverse kendte ansigter, der tit bliver omtalt med navns nævnelse.

Mediet er i den grad kommet under lup den seneste måneds tid, hvor sexisme har stået på dagsordenen, da det har fået rygtespredningen til at gå amok derinde, hvilket sågar har fået Jodel til selv at udsende en advarsel til deres brugere om, at injurierende beskeder kan føre til politianmeldelse.

Advarsel fra Jodel til deres brugere.

Det er dog ikke kun sexisme-rygter, der florerer på Jodel, men alle former for sladder. Det kan 27-årige Philine Roepstorff, som til daglig danner par med fodboldspilleren Nicklas Bendtner, skrive under på.

Hun er nemlig et af de navne, der ofte går igen derinde. I hendes tilfælde er det ofte historier om, hvordan den tidligere landsholdsspiller gentagende gange har været hende utro, der florerer helt udokumenteret rundt på mediet.

»Jeg synes, at Jodel burde blive bandlyst hele vejen til månen. Jeg kan slet ikke forstå, at folk får lov til at sprede rygter anonymt på den måde,« siger Philine Roepstorff og fortsætter:

»Jeg må indrømme, at jeg har været et meget blåøjet og naivt menneske langt hen ad vejen. Nicklas' og min fortid er ikke rosenrød, så derfor påvirkede den slags historier mig virkelig meget i starten, fordi jeg troede på dem, da jeg ikke forstod, hvorfor folk skulle lyve. Men jeg er i den grad blevet klogere.«

Philine Roepstorff og Nicklas Bendtner.

Philine Roepstorff fortæller blandt andet, at hun for et halvt års tid siden havde fået et blåt øje i forbindelse med en håndboldkamp, hvorefter der begyndte at florere historier på Jodel om, at Nicklas Bendtner havde tævet hende.

»Det er så sindssygt, at man kan komme afsted med at skrive den slags ting, og jeg har flere gange haft lyst til at gøre noget for at sætte en stopper for Jodel, for jeg synes, det er et helt forfærdeligt sted, og hvis nogen nogensinde vil lægge sag an mod mediet, så vil jeg være med.«

En anden kendis, der ofte bliver omtalt på Jodel, er skuespilleren og tv-værten Christopher Læssø.

I dagevis kunne man på Jodel falde over et kommentarspor, hvor Læssø blandt andet blev beskyldt for at have voldtaget sin ekskæreste – og for generelt at presse kvinder til sex, selv om de ikke har lyst. Opslaget og diverse injurierende kommentarer lå frit tilgængeligt på mediet i to dage, før det blev slettet.

Christopher Læssø.

På trods af dette mener 35-årige Læssø – i modsætning til Philine Roepstorff – ikke, at Jodel skal lukkes ned.

»Det er da helt sindssygt og selvfølgelig ikke okay, at folk skriver den slags, men jeg synes egentlig generelt, at det er fint, at folk har et sted, hvor de kan fyre den af, hvis det er det, de har brug for,« siger han og fortsætter:

»Det er bare beskyldninger, der ikke kan bruges til noget, og det stopper jo alligevel for det meste dér. Jeg ved jo godt selv, hvad min egen gøren og laden er, så folk kan egentlig skrive, hvad de vil om mig.«

Det er trods alt voldsomme påstande, at du bliver kaldt en voldtægtsmand. Frygter du ikke, at folk vil tro på det?

Hvad er Jodel? Jodel er et anonymt medie, der blev startet for seks år siden af tyske Allesio Borgmeier. Borgmeier har tidligere udtalt, at anonymiteten på mediet var for at sikre, at mediet blev et sted, hvor der er en frihed til at tale om alt. Jodel er et såkaldt 'hyperlokalt' medie, da man kun kan se opslag fra personer, der er i samme nærområde som en selv. Der er cirka 270.000 danske brugere på Jodel. Mediet skriver selv, at brugere, der overtræder loven i deres opslag, risikerer at blive politianmeldt.

«Jeg aner ikke, hvor fanden de har det fra derinde. Det ved jeg sgu ikke, og det er da klart, det er ubehageligt, men når det er sagt, så går det mig overhovedet ikke på, for jeg ved, hvad jeg har og ikke har gjort,« siger han og fortæller, at han ofte oplever, at der ligger diverse rygter om ham på Jodel.

»Jeg er overhovedet ikke nervøs for, at de rygter kommer til at påvirke andres syn på mig, og jeg vil faktisk også sige, at når man sætter røven i klapsehøjde og lever et liv, hvor der er nogle, som følge med, så er den slags en del af det. Jeg kan jo bare lade være med at læse med.«

En tredje, der har oplevet den ubehagelige side af Jodel, er den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Anna Seneca.

Hun er adskillige gange blevet svinet til på mediet, hvor hun desuden er blevet beskyldt for at have fået foretaget en numseoperation.

Anna Seneca med sin kæreste, realitydeltageren Oliver Erngart.

25-årige Anna Seneca delte onsdag en video på Instagram, hvor hun grædende fortalte, at hun nu har valgt at slette Jodel på grund af de ting, der bliver skrevet om hende.

»Jeg synes, folk er så onde og modbydelige derinde. Jeg kan ikke overskue, at folk, der ikke kender mig, skriver ting om mig, som de ikke aner noget som helst om,« sagde hun i videoen.

Til B.T. uddyber hun, at hun mener, at Jodel skal lukkes og bandlyses i Danmark.

»Jeg synes, det er usselt, at der i dagens Danmark findes så usmagelig en app som Jodel, hvor man anonymt kan skrive, hvad der passer en – helt uden konsekvenser, fordi det netop er anonymt,« siger hun og fortsætter:

Det siger Jodel B.T har været i kontakt med Gustave Sauveroche, der er head of community hos Jodel, og han indrømmer, at Jodels såkaldte 'sladderkanaler' har været »problematiske i længere tid«. Han erkender og beklager, at visse opslag med navne på kendte og politikere, der anklages for forskellige former for krænkelser, overskrider retningslinjerne. »Vi er kede af, at sladderkanalen har taget så meget fokus i Danmark. Jodel er fuld af gode ting og burde ikke handle om dens slags indhold, som fylder en lille del af alt, der bliver delt på Jodel,« siger han og fortsætter: »Men set i lyset af de inkriminerende kommentarer i Danmark, står det klart, at der skal gøres mere for at få fjernet den slags kommentarer. Vi vil fortsætter med at forbedre vores overvågning, så vi sikrer, at alle kender retningslinjerne, og så vi kan bandlyse folk, der misbruger dem.« Gustave Sauveroche beklager samtidig, at der stadig kan findes opslag på Jodel, som strider mod deres retningslinjer, men han afviser, at kritikken af anonymiteten, fordi Jodel ligger inde med oplysninger om brugernes IP-adresse, som kan videregives til politiet, hvis det bliver nødvendigt. Jodels retningslinjer kan læses her.

»Det skræmmer mig, at der ikke bliver gjort noget ved det. Jeg kan kun sige, hvordan jeg selv reagerer på den slags, og jeg er meget sårbar og kan blive noget så ked af selv de mindst personlige ting, der bliver skrevet derinde. Det er sørgelige er bare, at dem, der skriver derinde, ikke tænker over, hvordan det bliver modtaget på den anden side.«

Anna Seneca fortæller endvidere, at hun flere gange har anmeldt opslag om sig selv – og om andre – til Jodels moderatorer, men den løsning er ikke nok, mener hun.

»Jeg synes, at appen bør lukkes, da det er et forum, hvor mobning og grimt sprog er en norm, og det, synes jeg ikke, gavner nogen mennesker.«