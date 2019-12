Da festivalen MDL Beast for nyligt løb af stablen i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, kunne man se utallige kendisser, supermodeller og infuencere på den røde løber.

Festivalen fandt sted den 19. december og havde blandt andet store navne såsom David Guetta og Steve Aoki som trækplaster.

Her fem dage senere har festen dog udviklet sig til en langvarig, tømmermænds-lignende hovedpine for deltagerne, som kritiseres for at profilere landet, der i visse tilfælde har en forrykt lovgivning set i europæiske øjne.

For eksempel skal en saudiarabisk kvinde have tilladelse af et mandligt familiemedlem for at gifte sig, mens hun også skal have mandlig tilladelse til at åbne en bankkonto.

Derfor bliver det ilde set, at kendisser og sociale influencere med flere millioner følgere valgte at dukke op til festivalen. Det skriver The Guardian.

En af dem, der kritiserer kendissernes deltagelse i MDL Beast-festivalen, er Philip Picardi, som er tidligere redaktionschef for Teen Vogue.

'Det er dybt skuffende at se folk i mit Insta-feed, der er rejst til Saudi-Arabien som en del af landets rehabiliterings-kampagne,' skriver han.

Modellen Emily Ratajkowski, som har mere end 24 millioner følgere, har efterfølgende fortalt, at hun afslog en sponsoreret tur til festivalen på grund af landets gentagende brud på menneskerettighederne.

Emily Ratajkowski. Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Emily Ratajkowski. Foto: CAITLIN OCHS

»Det er yderst vigtigt for mig at være tydelig omkring min støtte til kvinder, LHBTQ-miljøet, ytringsfriheden og pressefriheden. Jeg håber, at denne udtalelse vil bidrage til at sætte fokus på, hvad der sker i landet,« siger hun i en udtalelse.

De deltagende i festivalen inkluderede blandt andet Kourtney Kardashians ekskæreste Scott Disick og hans nuværende kjæreste, Sofia Richie, som er datter til sangeren Lionel Richie.

Sofia Richie delte blandt andet et Instagram-opslag fra sit hotel med sine mere end 6 millioner følgere, hvor hun skrev, at hun 'ikke kunne vente til i aften'.

Også skuespilleren Armie Hammer, der blandt andet er kendt fra filmen 'Call Me By Your Name', delte opslag under festivalen, hvor han blandt andet sammenlignede festivalen med Woodstock i 1969.

Vis dette opslag på Instagram What I just witnessed was truly special. I saw Saudi men and women ecstatic about an event that they never thought they would ever see in their lifetimes... it felt like a cultural shift. A change. Like Woodstock in the 1960’s. Social evolution is slow and takes time but what I was able to be a part of felt like one giant seed of growth. The people there throwing themselves into the experience will lead a cultural revolution that we all need to get behind and support. #mdlbeast Et opslag delt af Armie Hammer (@armiehammer) den 22. Dec, 2019 kl. 12.09 PST

Flere følgere har kritiseret Armie Hammers deltagelse, og mange nævner drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, som forsvandt den 2. oktober 2018, da han trådte ind på det saudiske konsulat i Tyrkiets hovedstad Istanbul.

Jamal Khashoggi havde forinden skrevet kritisk om Mohammed bin Salman og hans saudiarabiske regime. I første omgang afviste Saudi-Arabien tyrkiske meldinger om, at Khashoggi var blevet dræbt. Saudiaraberne påstod, at han havde forladt konsulatet.

Senere erkendte Saudi-Arabien dog, at Khashoggi var blevet dræbt ved en uautoriseret aktion, og siden er fem personer blevet dømt til døden for drabet på den regeringskritiske journalist.

Hverken Armie Hammer, Scott Disick eller Sofia Richie har i skrivende stund udtalt sig om kritikken.