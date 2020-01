Tiden læger alle sorger. Eller gør den?

For det er ikke meget mere end en måned siden, at kærligheden brast mellem Channing Tatum og Jessie J, men kendisparret kunne åbenbart ikke holde ud at undvære hinanden og er nu sammen igen.

Det fortæller en kilde tæt på parret til People.

Den 39-årige skuespiller og den 31-årige sangerinde fandt sammen første gang tilbage i oktober 2018, men gik fra hinanden i december 2019.

Channing Tatum. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Channing Tatum. Foto: LISA O'CONNOR

Ifølge kilden var der ikke noget drama omkring bruddet. De to parter havde blot 'forskellige prioriteter'.

Alligevel blev savnet altså for meget.

»De tog nogle uger væk fra hinanden, men fandt ud af, at de virkelig holder af hinanden,« siger kilden til People.

Mediet har været i kontakt med Channing Tatums repræsentant, der har afvist at give en kommentar, mens Jessie J's repræsentant er ikke vendt tilbage på mediets henvendelse.

Umiddelbart kunne det dog godt tyde på, at Peoples oplysninger holder stik.

I hvert fald blev Channing Tatum og Jessie J i sidste uge spottet sammen i Los Angeles.

De er ellers ikke blevet set sammen siden oktober 2019.

Kort efter bruddet tilbage i december kom det frem, at Channing Tatum havde kastet sig over en dating-app for at finde Jessie J's afløser.

Jessie J. Foto: Yann COATSALIOU Vis mere Jessie J. Foto: Yann COATSALIOU

Det skrev US Weekly, som desuden kunne berette, at Hollywood-stjernen havde skrevet en morsom biografi på sin profil:

'Ja, jeg plejede at være stripper. Undskyld.', stod der i biografien med henvisning til hans rolle som stripper i filmen 'Magic Mike'.

Tilsyneladende fungerede dating-livet ikke særlig godt for Channing Tatum, siden han nu angiveligt er tilbage i armene på Jessie J.

Channing Tatum har i øvrigt tidligere været gift i ni år med Jenna Dewan, som han har en seks år gammel datter med.