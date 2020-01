De to tv-værter Heidi Frederikke og Anders Sigdal har besluttet at lade sig skille.

»Det er rigtigt, at vi skal skilles. Det er en fælles beslutning, og det er så udramatisk, som sådan noget kan være,« lyder det fra Sigdal.

Parret har boet sammen i et hus i Hareskoven uden for København, som de nu har valgt at sætte til salg.

»Det er lidt for stort at bo i alene,« lyder grunden til, at der ikke er nogen af parterne, der har valgt at blive boende. Anders Sigdal uddyber:

TV2 Sportens Heidi Frederikke og Anders Sigdal giftede sig i 2012 i Johannes Døbers Kirken. Foto: Andreas Beck Vis mere TV2 Sportens Heidi Frederikke og Anders Sigdal giftede sig i 2012 i Johannes Døbers Kirken. Foto: Andreas Beck

»Vi har dog valgt at blive boende i området, fordi vores datter går i skole her, og vores søn også skal starte i skole her.«

Anders Sigdal har været vært på Sporten på DR og på TV 2, mens Heidi Frederikke er kendt fra 'Go' Morgen Danmark' også på TV 2. Hun har også tidligere været på TV 2 Sporten.

Sigdal fortæller videre, at de lige nu klarer sig igennem ved, at den ene bor i deres sommerhus, mens de leder efter nye løsninger.

»Vi leder med lys og lygte efter nye boliger,« fortæller han.

De to er en gang tidligere gået fra hinanden for lidt under tre år siden, men de fandt så sammen efter knap et halvt år fra hinanden.

De har sammen to børn, nemlig datteren Mathilde og sønnen Charlie.

Huset ved Hareskoven er sat til salg for 6,3 millioner kroner, og der er både udsigt til sø og skov.

Det er ejendomsmæglerfirmaet 'Nybolig Værløse - Andreasen & Terman', som sælger den 150 kvadratmeter store villa.