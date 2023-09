Kendisparret Ashton Kutcher og Mila Kunis har besluttet at rette ind efter massiv kritik.

Parret har trukket sig fra bestyrelsen i deres anti-børnemisbrugs organisation, efter de blev beskyldt for at holde hånden over en dømt voldtægtsmand.

Det skriver The Guardian.

Det er skuespilleren Danny Masterson, der er den dømte voldtægtsmand. Han blev i sidste uge kendt skyldig i en voldtægtssag, hvor han var anklaget for at have voldtaget to kvinder tilbage i 2003. Han blev idømt 30 års fængsel.

Ashton Kutcher og Mila Kunis. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Både 45-årige Kutcher og 40-årige Kunis har arbejdet sammen med ham i den populære komedieserie ‘That 70s show’ i 90erne og begyndelsen af 00erne.

Og både Kutcher og Kunis forsvarede skuespilleren blandt andet ved at skrive rosende karakterbeskrivelser af Masterson til brug for retten. Blandt andet beskrev de ham som 'anstændig og generøs' og som en 'god rollemodel'.

Siden har der opstået massiv kritik af parret, der i weekenden endte med at undskylde i en video på Instagram for den smerte, som deres karakterbreve havde påført nogen, ligesom de udtrykte at de fortrød, hvis de havde undermineret vidnernes forklaring.

Danny Masterson. Foto: Chris Delmas/AFP/Ritzau Scanpix

Men siden har parret altså valgt at gå endnu videre og trække sig ud af bestyrelsen for anti- børne- sexmisbrugs-organisationen 'Thorn', som Kutcher selv har stiftet.

'Efter at min kone og jeg har brugt flere dage på at lytte, personligt reflektere, lære og have samtaler med overlevende, ansatte og ledelsen i Thorn, har jeg besluttet, at den ansvarlige ting for mig er at trække mig som formand for bestyrelsen. Jeg kan ikke tillade, at min fejlvurdering skal tage fokus fra vores indsats for de børn, som vi redder,' skriver Kutcher på Thorns hjemmeside.

Det kendte par er for øvrigt ikke de eneste, der har forsvaret den dømte skuespiller. Skuespillerinden Taryn Manning har også talt Danny Mastersons sag, efter han blev idømt 30 års fængsel for voldtægt.

»I vil have penge. Når I lægger jeres hoved på puden, kender I godt sandheden. Han ville bare ikke have jer. Jeg ved, at en af jer vil indrømme, at I har løjet,« skrev 'Orange Is the New Black'-skuespilleren i et opslag på Instagram.