Tredje gang er lykkens gang, siger man. Om det også gælder for skilsmisser vides umiddelbart ikke.

Ikke desto mindre forsøger den amerikanske rapper Ray J nu for tredje gang at blive skilt fra sin hustru, modedesigneren Princess Love.

Rapperen, der blandt andet er kendt fra sin famøse sex-video med Kim Kardashian, har i hvert fald indsendt skilsmissedokumenter til retten i Los Angeles. Det skriver TMZ.

40-årige Ray J og 37-årige Princess Love blev gift i 2016 og har to børn sammen, 1-årige Epik Ray og 3-årige Melody Love.

I maj 2020 forsøgte parret at blive skilt for første gang, da Princess Love anmodede om skilsmisse efter en dramatisk uenighed mellem de to.

Ifølge Princess Love ville hun skilles, fordi Ray J angiveligt havde efterladt hende og deres datter i Las Vegas.

Noget, som Ray J med det borgerlige navn William Ray Norwood Jr. dog nægtede, og blot få måneder senere trak Princess Love skilsmisseanmodningen tilbage.

I september samme år var det Ray J's tur til at forsøge at blive skilt.

Her anmodede han om skilsmisse og ønskede i samme forbindelse fælles forældremyndighed over deres to børn.

I marts i år fortrød han dog tilsyneladende sin beslutning og trak anmodningen tilbage.

Fortrydelsen holdt dog ikke længe, for nu vil rapperen altså skilles igen. Om skilsmissen når at gå i gennem denne gang, må tiden vise.

Det er ikke lykkedes TMZ at få en kommentar fra det (måske) kommende eks-ægtepar.