Philip May har været en storsmilende del af reality-branchen i mange år, og ligeledes er hans bedre halvdel, Simone Hvenegaard, kendt fra den kulørte del af underholdningsbranchen.

Nu skal parret dog i gang med et helt nyt eventyr, som kommer til at have knap så meget fest i fokus og meget mere babysavl.

Parret skal nemlig følges i deres eget realityprogram, hvor man kan se, hvordan de to får et liv grundlagt i forstaden. Langt væk fra bodytequila og vilde branderter.

»Man kan forvente en hudløst ærlig Simone og Philip, en masse sjove momenter, og et indblik i vores hverdag som kærester og starten på vores liv som nybagte forældre,« lyder meldingen fra parret i en pressemeddelelse.

»Det er en rejse i et vigtigt tidspunkt af vores liv, vi har været så privilegerede at kunne lukke folk ind i. Programmet er meget emotionelt, og der bliver delt både op – og nedture.«

Det er Discovery Networks Danmark som bringer programmet, og man kan se det på streaming på Discovery torsdag.

Tidligere har Philip May, som er kendt som en stor fidusmager i programmet 'Paradis Hotel', været meget åben om, at han har ptsd efter at have været udsendt som soldat.

En lidelse, som også bliver afdækket i programmet, lyder det i pressemeddelelsen fra Discovery.

»Da vi valgte at sige ja til programmet, blev vi hurtigt enige om, at vi kun ville lave det, hvis man tog hele pakken med. Det er selvfølgelig nogle angstprovokerende emner, men det er os som mennesker, og det hører til i vores fælles liv,« lyder det fra Philip May og Simone Hvenegaard. De uddyber:

»Så oprigtigheden har været vigtig for os, og det skinner også igennem i programmerne.«

Parret blev forældre i slutningen af december sidste år, og det er en rejse, seerne også får lov at tage del i.

Lige fra fødselsforberedelse til tiden som nybagte forældre.

Philip May har tidligere fortalt, at han foruden sin ptsd også har kæmpet med et stofmisbrug. Nu er det dog livet som far, der venter forude. Noget, som Philip tidligere har fortalt, han glædede sig meget til.

»Jeg har det fantastisk, og det er dejligt endelig at kunne fortælle det,« har han tidligere udtalt.