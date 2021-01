Der har været drama for alle pengene mellem kendisparret Alice Evans og Ioan Gruffudd de seneste par dage.

Tidligere på ugen valgte den 49-årige britiske skuespillerinde nemlig at lufte parrets beskidte vasketøj i offentligheden, da hun pludselig skrev på sociale medier, at hendes 47-årige Hollywood-ægtemand gennem 13 år havde valgt at forlade hende og børnene ud af det blå.

Det skriver adskillige britiske og amerikanske medier – heriblandt People og Daily Mail.

47-årige Alice Evans skrev tirsdag følgende i et siden slettet opslag på Twitter:



'Min elskede ægtemand og sjæleven gennem 20 år, Ioan Gruffudd, har meddelt, at han forlader sin familie i starten af næste uge. Jeg og vores unge døtre er meget forvirrede og kede af det. Vi har ikke fået en begrundelse ud over, at han ikke elsker mig mere. Jeg er så ked af det.'

Ioan Gruffudd er gået fra sin hustru, Alice Evans. Foto: FRED PROUSER Vis mere Ioan Gruffudd er gået fra sin hustru, Alice Evans. Foto: FRED PROUSER

I Alice Evans' biografi stod der samtidig, at hendes '20 perfekte år med Ioan Gruffudd pludselig er stoppet', og at hun 'ikke ved hvorfor', men også dette er siden blev slettet.

Alice Evans har efterfølgende påstået, at det var Ioan Gruffudd, der hackede hendes konto og slettede hendes opslag. I samme forbindelse anklagede hun ham for at 'torturere hende mentalt', men også dette er blevet slettet fra hendes profil.

Hverken Alice Evans eller Ioan Gruffudd, som især er kendt fra sin rolle i 'Fantastic Four-filmene', har ønsket at kommentere Alice Evans' opsigtsvækkende udbrud og anklager på Twitter.

Parret, der sammen har to døtre på henholdsvis syv og ni år, har dog udsendt en fælles udtalelse, hvor de beder om ro i den svære tid, så de kan fokusere på deres børn.

Svigermor afviser utroskab

I kølvandet på Alice Evans' Twitter-opslag er der begyndt at florere rygter om, hvorvidt Ioan Gruffudd har været Alice Evans utro.

Disse rygter har medført, at Ioan Gruffudds 73-årige mor har set sig nødsaget til at kommentere sagen.

»Nej, nej, nej,« svarer hun, da The Sun spørger hende, om hendes søn har været sammen med en anden kvinde.

Moderen ved navn Margaret Griffiths siger endvidere, at det er 'meget trist', at Ioan Gruffudd og Alice Evans skal skilles, men at hendes søn har det 'okay' trods omstændighederne.

»Og uanset hvad, så kommer deres børn først for dem,« siger hun til det britiske medie.

Ioan Gruffudd og Alice Evans har været gift i 13 år, men har dannet par i to årtier.