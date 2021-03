Efter to år er det slut for det kendte amerikanske rapperpar Saweetie og Quavo.

I en række kryptiske beskeder på sociale medier gør parret det nu forbi med hinanden.

'Jeg er single Jeg har oplevet for meget bedrag og smerte bag scenen til at lade en falsk fortælling cirkulere rundt, som degraderer min person,' lyder det Sawetie, der også bærer det borgerlige navn Diamonté Harper, i et tweet.

I et andet tweet antyder hun, at Quavo ikke har behandlet hende så godt, og at der har været utroskab.

Saweetie og Quavo mødte hinanden i 2018. Foto: Bridget BENNETT

'Gaver er ikke plastre på sår, og kærligheden er ikke ægte, når intimiteten gives til en anden kvinde,' skriver Saweetie, der også lader forstå, at hun følelsesmæssigt forlod forholdet for længe siden.

Hendes nu forhenværende kæreste, rapperen Quavo, virker ikke så begejstret for sin ekskærestes tweets.

'Jeg havde kærlighed til dig og er blevet skuffet over, at du gjorde alt det. Du er ikke den kvinde, jeg troede, du var. Jeg ønsker dig intet andet end det bedste,' skriver Queavo.

Det nu tidligere kærestepar mødte hinanden tilbage i 2018.

De fortalte i 2020 i et interview med GQ, at de fandt sammen, efter at Quavo havde set et billede af Saweetie på nettet:

'Jeg havde det sådan. Wow. Hvem er det,' fortalte rapperen, der derefter kontaktede Sawettie.

Det førte til lange telefonsamtaler, inden parret endelig mødtes.

Men efter deres første date i Georgia i 2018, var der ingen vej tilbage.

Quavo og Sawettie blev kærester, og kærligheden flød i rigelige mængder.

»Jeg gav hende Quavious. Jeg gav hende, hvad min mor kalder mig. Jeg lader ikke folk komme tæt ind på livet af mig, men jeg lod hende komme ind. Og hun hjælper mig med at blive voksen. Hun viser mig, hvordan man skal elske en kvinde,« lød den nærmest poetiske beretning fra Quavo i GQ.

Men 2020 blev 2021, og nu er følelserne tilsyneladende ændret. For parret er gået hvert til sit.