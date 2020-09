»Der er nogen, der er sure på os over noget, som bare er fis i en hornlygte. Der er ikke noget plagiat, og der er ingen, der er blevet trådt over tæerne.«

Sådan siger Morten Spangsvig, tv-kendis og indehaver af plakatvirksomheden Petersen Spangsvig, efter måneder med anklager om, at han sælger plakater, som er lidt for kraftigt inspireret af andres arbejde.

Men spørger man en ekspert i ophavsret, som B.T. har talt med, tyder noget på, at ejerne skal passe på med at afvise kritikken så kategorisk.

B.T. kunne mandag fortælle, at 'Tatoo salonen'-stjernen og hans hustru, der driver plakatvirksomheden Petersen Spangsvig, i øjeblikket bliver lagt for had på de sociale medier, hvor brugere i hobetal anklager dem for at have kopieret et andet realitypar.

Nemlig 'Nybyggerne'-deltagerne Ida Holm og Mads Taiki Pedersen, som ligeledes er indehavere af en butik, der sælger plakater i eget design.

Men de nye anklager er langtfra de eneste mod kendisparret.

Har tidligere måttet rette ind Superwoman Morten og Simone Petersen Spangsvig har tidligere solgt en navneplakat med en tegning af Superwoman. »Den fjernede vi, for det måtte man ikke,« siger Morten Spangsvig. »Men når vi laver en Superman-plakat med navne på, så er det fordi, vi synes, det er en megafed idé, og at det ville se godt ud på et børneværelse. Vi er jo ikke retarderede. Vi tror jo ikke, at nogen tror, vi har opfundet Superman.« Designertasker Parret, som selv har en stor forkærlighed for dyre designertasker, havde også planlagt en serie plakater med ikoniske tasker, som de dog droppede efter at have lagt et smugkig på Instagram, som fik flere brugere til at reagere. »Vores advokat rådede os til at lade være med at sælge dem. Han syntes ikke, der var noget plagiat i det, men hvis Chanel bliver sure, er der ingen grund til det,« siger Morten Spangsvig. »Man skal jo vælge sine kampe, men jeg synes stadig, det er skideærgerligt, for jeg tror, der er mange, der ville have den hængende på væggen - især hvis man ikke havde råd til at købe tasken.” Hansen Is I juli beskyldte grafikeren bag en reklame for Hansen Is parret for at have kopieret hans arbejde, da de lancerede en plakat med en raket, som i stil og udtryk mindede for meget om hans. Det fik Morten og Simone Petersen Spangsvig til at ændre designet på deres plakat. »Det var et fedt design, som ville se fedt ud på en børneplakat, men det er klart, den var for tæt på. Og den fjernede vi også og tegnede en ny raket. Hvis vi træder for tæt på og godt kan se det, så bliver det selvfølgelig fjernet. Det skal ikke være en diskussion.«

Tidligere har Petersen Spangsvig måttet ændre en plakat, fordi den lagde sig for meget op ad en reklame for Hansen Is i stil og udtryk. En plakat med Superwoman måtte også fjernes fra webshoppen, mens en serie tegninger af ikoniske designertasker blev droppet kort inden lancering.

Trods de mange sager fortsætter parret dog med at sælge plakater, som er baseret på allerede eksisterende fotografier.

På webshoppen kan man blandt andet købe en navneplakat med en tegning af en kat, som Simone Spangsvig Petersen har tegnet ved at følge konturerne af et billede af en legetøjskat fra firmaet Djeco.

Henter før-efter billede...

Hvorfor finder I ikke på jeres egen legetøjskat?

»Det kunne vi da også godt, men det er jo meget almindeligt at tegne klassisk legetøj på plakater. Vi kunne godt have givet den et andet hoved, men nu synes vi, den her kat var fin,« siger Morten Spangsvig.

Kunne man så ikke tegne den i frihånd, i stedet for at stregerne passer perfekt ovenpå billedet?

»Det kan man godt, men jeg vil sige... jeg kan ikke. Hvis jeg skulle tegne den, så skulle jeg trace den.«

'Tracing' er en tegnemetode, hvor man digitalt eller ved at lægge gennemsigt papir ovenpå et foto kan tegne langs stregerne og derved genskabe billedet.

Henter før-efter billede...

»Jeg tror, at alle der tegner – især digitalt – får inspiration et sted fra. Jeg tror, det er sjældent, man sætter sig ned og tegner ud fra fri fantasi, uden at man har et referencebillede,« forklarer Morten Spangsvig.

Men der er vel også forskel på at lade sig inspirere og lægge ovenpå?

»Det synes jeg ikke, når det er grafisk, og man kun tager konturerne og ellers ændrer alt på det. Så synes jeg ikke, der er noget galt i det.«

B.T. har talt med Morten Rosenmeier, juraprofessor med speciale i ophavsret, der understreger, at han ikke ønsker at gøre sig til dommer i den konkrete sag.

»Jeg kan dog sige, at det generelt er sådan, at fotografier har beskyttelse ifølge ophavsretsloven. Det indebærer, at det normalt er en ophavsretskrænkelse, hvis man laver en tegning, der er baseret på et fotografi, og som ligner det så meget, at man tydeligt kan genkendte fotografiet,« siger han.

»Det gælder, uanset om tegneren måttet have tilføjet noget selvstændigt kreativt.«

Foto: Petersen Spangsvig Vis mere Foto: Petersen Spangsvig

Et andet sted på Petersen Spangsvigs webshop finder man en plakat med titlen 'Bikini Body', der viser to hovedløse kvinder i bikini.

Brugere på de sociale medier har dog fundet frem til, at bikinikroppen sidder på et rigtig menneske – nemlig den hollandske influencer Rianne Meijer, som i august lagde et identisk fotografi ud til sine 1,2 millioner følgere.

Influenceren ønsker ikke at kommentere sagen, men oplyser via sin agent, at hun ikke var blevet gjort bekendt med, at Petersen Spangsvig ville bruge hendes billede. Det bekræfter Morten Spangsvig.

»Nej, for det er et flot billede, og ingen af os havde tænkt over, om hun ville blive sur.«

Men hvorfor lige vælge det billede? Hvorfor ikke tegne en kvinde i frihånd?

»Fordi det var flot. Når man laver grafisk design og vil tegne en løve, så finder man et billede af en løve på internettet og tegner den. Det er forskellen på grafisk design og at stå med en pensel på et lærred.«

»Simone har brugt konturerne af pigerne, gjort den ene lidt tykkere, taget hendes røv med og ændret farverne. Det er jo ikke én til én.«

Morten Spangsvig: Vi bliver udsat for en hetz Uanset om parret har overtrådt loven eller ej, mener Mortens Spangsvig ikke, at han - og især hans kone, som tegner plakaterne - har fortjent den hetz, de oplever på nettet. »Hvad vi ikke får af svinske beskeder! De håber, Simone mister alt, hvad hun ejer og har og må gå fra hus og hjem og tilbage på SU. At hun ikke er værdig til at få børn. Vi er nede i det niveau.« Så når virksomheden af og til vælger at fjerne plakater fra Instagram, selvom de ikke selv er enige i kritikken, så skyldes det, at de ikke ikke orker at blive lagt for had. »Jeg håber, folk snart bliver voksne nok til at lade være. Det er da mærkeligt at blive så sur på Simone. Der er ingen tvivl om, at det her er startet personligt på en eller anden måde, når nogen går op i det i den grad.« Ifølge Morten Spangvsig kommer de modbydelige kommentarer primært fra falske profiler på Instagram, som ikke står frem med navn og billede. Når parret går på gaden, hører de aldrig et ord, fortæller ‘Tatoo salonen’-stjernen som appellerer til, at internetkrigerne vil overveje, om der er nogen grund til at blive personlig, inden de sender parret en besked.

Som Morten Spangsvig fortalte B.T. mandag, så oplever han en hetz på de sociale medier, hver gang hans firma lancerer en ny plakat.

Her oplever parret, at brugerne utrætteligt trawler nettet igennem, så de kan afsløre Simone Spangsvig Petersen i at have begået en kopi.

»Ellers ville der ikke være et menneske i verden, der ville opdage et bikinibillede af en hollandsk pige,« siger han.

Men ville det så ikke være bedre bare helt at holde sig fra de her gråzoner, så I slipper for sure kommentarer?

»Med den fokus, der er på os i øjeblikket, havde vi ikke lagt noget op, hvis vi havde tænkt det som en gråzone,« siger Morten Spangsvig.

»Lige nu er der bare nogen, der bliver sure, lige meget hvad vi lægger op.«

Parret er blevet forholdt udtalelserne fra eksperten i ophavsret, men de ønsker ikke at kommentere dem.