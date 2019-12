Søndagens gallapremiere på 'Frost 2' fik en dramatisk udvikling, hvor ord som 'mær' og 'kælling' angiveligt føg gennem luften.

En længere konflikt mellem smykkedesigneren Mai Manniche og Islands Brygges Kessler-familie blussede nemlig op på den røde løber.

Det fortæller Mai Manniche på sin Facebook-profil og over telefonen til B.T.

Hun havde taget sin veninde Laura og hendes datter med til gallapremieren, men gik chokeret derfra efter at have mødt Linse Kessler og familien fra Bryggen.

Mai Manniche beskriver, hvordan Linse Kessler råbte ukvemsord efter hende på vejen ud af biografen Imperial i København, da de passerede hinanden.

'Da jeg går forbi, hører jeg bag mig en person råbe 'MÆR'. Jeg vender mig om i den naive tro, at jeg har hørt forkert, og siger: 'Undskyld, hvad er det, du siger?',' skriver Mai Manniche på Facebook.

Svaret kom ifølge smykkedesigneren prompte fra Linse Kessler:

'Jeg kigger ind i Linse Kesslers ansigt, der siger: 'Ja kælling, du hørte, hvad jeg sagde - og løb du bare''.

Linse Kessler afviser dog over for B.T., at situationen forløb sådan.

'Hun har vist fået noget galt i løgnhalsen. Hun hilste slesk på mig, og jeg havde ganske simpelt ikke lyst til at hilse på hende, så det eneste, jeg sagde, var 'pis af grønært',' skriver Linse Kessler i en SMS til B.T.

Uvenskabet kommer efter, at Linse Kesslers datter Stephanie 'Geggo' Christiansen blev friet til af sin mand Gengiz Salvarli.

Her havde Gengiz købt en ring af Mai Manniche til 80.000 kroner, som han efterfølgende blev utilfreds med og fik vurderet af uafhængige eksperter.

De vurderede, at ringen kun var mellem 22.500 kroner og 30.000 kroner værd.

Gengiz Salvarli følte sig snydt og ville have pengene tilbage fra Mai Manniche. Klagen havnede hos Forbrugerstyrelsen.

Konflikten endte med et forlig, hvor familien fra Bryggen fik sine penge tilbage, og Mai Manniche fik sin ring retur. Men forliget har ikke renset luften, lader det til.

Over for B.T. fastholder Mai Manniche sin version af sagen, selvom Linse Kessler har en anden udlægning af episoden.