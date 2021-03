»Det gav ingen mening for os. Det var på ingen måde et ordentligt samarbejde, og derfor har vi stoppet alt samarbejde med alle.«

Umut Sakarya – som blandt andet ejer Guldkroen, Guldkebab og Guldgrillen – har droppet alt samarbejde med sine leveringspartnere heriblandt Wolt.

Det offentliggjorde han for nylig på sin Instagramprofil.

»I Danmark tænker vi ikke over, at der kan være noget galt, før det begynder at lugte,« fortæller kokken til B.T., der forklarer, at det på ingen måde kan betale sig at lave aftaler med disse leveringspartnere.

Covid-19: Reportage fra Østerbro i København, lørdag den 18. april 2020. Livet vender langsomt tilbage til normalen, folk går i butikker og nyder solen langs Søerne og i Fælledparken. Cykelbud fra Wolt på Østerbrogade. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Covid-19: Reportage fra Østerbro i København, lørdag den 18. april 2020. Livet vender langsomt tilbage til normalen, folk går i butikker og nyder solen langs Søerne og i Fælledparken. Cykelbud fra Wolt på Østerbrogade. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Vi havde kigget det hele igennem, om det har været ansatte, leverandører eller andre som havde taget pengene fra os. Det sidste man tænker er, at det er sådan nogle som Wolt. Men det viste sig at være dem, der slugte al fortjeneste.«

Umut Sakarya fastslår dog, at det ikke er ulovligt, det Wolt gør, men det er en forretningsmodel, som kun er lukrativ for Wolt selv.

Og hvis bare han havde kigget tallene igennem fra starten af, så var han aldrig hoppet med på vognen.

»Helt ærligt, hvis jeg havde vidst, hvordan aftalen så ud, så havde jeg ikke gjort det. Jeg tror ikke, at der er nogen, der vil være med til det, hvis de havde kigget det ordentligt i gennem,« siger Umut Sakarya og fortsætter med at forklare, hvorfor de overhovedet valgte at lave aftalen i første omgang:

»Corona kom, og det var der ingen, der havde regnet med. Når jeg har mit eget sted, så vil jeg gerne bestemme selv, men jeg tænkte: hvad gør vi? Når alle gør det, så gør man det også, og jeg tænkte, alle kan jo ikke være dumme. Så det må være godt nok.«

Med udgangen fra aftalerne lavede Umut Sakarya et opslag på Instagram, som fik meget respons fra både restauratører og Wolt selv.

»Vi er ret ærgerlige over opslaget, for det er ikke retvisende og har desværre skabt en del uro hos andre restauratører,« siger Tine Schou, der er kommunikationschef i Wolt Danmark til DR og fortsætter:

»Men eksperterne giver os jo ret i, at vi benytter en praksis uden nogen økonomisk forskel i sidste ende for restauratørerne.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Umut Sakarya (@umutsakarya)

»Jeg opfordrer folk til at læse det hele igennem og kigge ordentligt på tallene. For de tager al fortjeneste. Derfor har vi valgt at gøre tingene selv nu, og det kan allerede mærkes,« forklarer Umut Sakarya.

»Selvom vi stadigvæk ikke laver fuld omsætning, så er der lys for enden af tunnelen, bare efter to uger uden Wolt og de andre. Det er desværre bare ikke alle, som kan gøre det samme som os. Det er svært for dem.«

Umut Sakarya fortæller dog, at han også selv har ideer på tegneblokken.

»Jeg vil gerne have et transparent system, som ikke skal tage alt fortjenesten. Derfor prøver vi selv at lave noget, der minder om det. Bare med ordentlig arbejdskraft og med brug fra de lokale drenge. Men intet er låst fast, så der er stadig mulighed for ideer, alle kan få glæde af.«