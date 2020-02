Han sidder bænket ved langbordet på Madværkstedet i Svendborg. Fugten trænger sig på i øjnene. Stemmen er lidt grødet. Som den bliver, når følelserne tager over.

»Burde jeg ikke have erkendt det før? Det tror jeg nok. Jeg har i hvert fald fået adskillige vink med en vognstang,« siger kendiskokken Claus Holm. Stærkt berørt over dén erkendelse, som først stod klokkeklar i hans hoved for nylig:.

»Jeg vil være gammel sammen med Anne. Det er dét, der er blevet min mission. At være der for hende. Derfor kommer jeg ikke til at falde tilbage,« siger han insisterende.

Han taler om dét menneske, der betyder allermest i hans liv. Anne, hans livsledsager gennem 30 år. I medgang og modgang. Begge dele har de haft masser af. Dem vender vi tilbage til.

Claus Holm med sin kone Anne, som han har været sammen med i 30 år. Og vil blive gammel sammen med. Foto: Bax Lindhardt

‘Fem fede kokke’ er titlen på et nyt tv-program, hvor 49-årige Claus Holm er en af de fede, der med en startvægt på 121 kg jagter en bedre livsstil.

Og den jagt har han alle intentioner om at hænge på. For sin kones skyld.

»Skulle Anne sidde en dag og tænke, at ‘nu skulle vi have hygget os, men manden valgte at æde sig ihjel’? Nej.«

Han siger ikke ordet 'bum', men sammen med det markante brillestel og den evige sixpence - som du kan høre ham fortælle om i videoen herover - er det blevet tv-kokken Claus Holms signatur.

Kokken Claus Holm sætter sin sixpence, som han vil. Foto: Bax Lindhardt

Med sin usnobbede ligefremhed og veludviklede indre gøgler har han for længst banet sig vej til danskernes hjerter via programmer som ‘Go’ morgen Danmark’ og ‘Go’ appetit’.

Dem - danskerne - og mad elsker han også. Men hans hjerte tilhører Anne. Og har gjort det lige siden, han for 30 år siden så hende allerførste gang.

»Jeg blev forelsket sådan hér,« siger han og knipser med fingrene. Anne sidder ved siden af. Hun smiler.

Faktisk var Claus Holm forlovet med en anden, da han startede på kokkeskolen i Aalborg og stødte ind i hende - og en kæmpe bodybuilder - på trappeopgangen. Bodybuilderen var hendes kæreste.

Jeg glemte helt at komme hjem til hende, jeg var forlovet med. Det var skidt Claus Holm om at blive smaskforelsket i Anne

Men Claus Holm gav ikke op. Han pjattede og flirtede hver dag. Sendte hende sjove tegninger. Og hun grinede.

»Jeg glemte helt at komme hjem til hende, jeg var forlovet med. Det var skidt. Men jeg var bare smaskforelsket,« fortæller han videre om den spæde start på deres forhold, som af gode grunde også måtte holdes hemmeligt. Men de vidste, at der ikke var nogen vej udenom. Det skulle bare være dem.

»Jeg elskede, at man altid kunne slappe af og grine i Claus’ selskab. Det var dét, der gjorde det,« siger Anne med et smil.

Det blev starten på et kærlighedsforhold, som har varet i 30 år. Men også et professionelt parløb, der har sendt dem til Egypten og Schweiz, til gourmetrestauranter og eget cateringfirma.

Sådan så de ud, da de var unge. Foto: Privat

»Det er Anne, der er eventyreren. Var det ikke for hende, var jeg ikke nået længere end over grænsen til Tyskland og tilbage igen. Det er hende, der presser på,« understreger Claus Holm.

»Der er mange, der tror, at jeg er den vilde. Men jeg har det virkelig skønt, hvis jeg kan få et lille tæppe om benene, en kiks og en kop myntete.«

I 2011 gik parret dog hver til sit rent professionelt, da Anne valgte at sige ja til overtage Jensens Bøfhus i Svendborg. Og dét gik ikke stille for sig.

»Jeg var kraftedeme tosset. Jeg var helt ude af min krop, og vi havde halvandet år i helvede,« siger Claus Holm ærligt om dét, der blev starten på en af de tungeste kriser i parrets ægteskab.

Det er jo mig, der er stjernen Claus Holm om at blive vraget

Sammen havde ægteparret testet en håndfuld resturanter for Jensens Bøfhus, som var inde i en rigtig møgperiode, hvor dårlige anmeldelser haglede ned over dem.

I første ombæring faldt resultatet fra Claus og Anne Holm ikke i god jord, men efter en tid vendte ledelsen tilbage og tilbød at overdrage et ‘bøfhus’, som idéerne kunne testes i.

»Så står jeg dér og tror, at det er mig, de vil have. Det er jo mig, der er stjernen! Og så spørger de Anne. Hold nu kæft, mand,« siger Claus Holm om dét, der føltes som et nederlag for ham. Ikke mindst, da Anne sagde ja.

»Fra mandag til fredag fes han rundt i landet. Vi arbejdede stort set ikke sammen længere. Så jeg slog til, skrev kontrakt for 20 år,« siger hun om den beslutning, der endte deres parløb.

Claus Holm fotograferet i eget køkken i 2007, hvor han fik nok af at arbejde for Baronessen på Valdemar Slot og sammen med sin kone startede eget cateringfirma. Foto: Bax Lindhardt

»Den dag i dag skammer jeg mig så meget over mig selv. For det var mit ego, der reagerede. Ved at vælge Anne havde ledelsen jo set helt rigtigt,« siger Claus Holm.

Men det er ikke kun hans ego, der til tider har været lige lovligt stort og givet bump på vejen.

Også Claus Holms krop er blevet større og større, og har givet ham adskillige vink med en seriøs vognstang på vejen. Men lyttet har han ikke. Indtil nu.

Den oprindelige idé til programmet ‘Fem fede kokke’ var faktisk hans egen. 121 kg stod vægten på, da optagelserne til programmet og jagten på den sunde livsstil gik i gang i efteråret.

Jeg flækkede fuldstændig sammen Claus Holm om sin kones videohilsen

Men erkendelsen af, at hans ‘fede’ krop ikke kun var hans anliggende, kom først dén dag under optagelserne, hvor de fem kokke fik en videohilsen hjemmefra.

»Og så siger hun det: At jeg skal blive gammel sammen med hende, fordi jeg skal passe på hende. Jeg flækkede fuldstændig sammen. Det var dér, at det gik op for mig, at jeg kan ikke tillade mig at dø nu, bare fordi jeg er fed,« siger Claus Holm med grødet stemme.

Om få uger fylder han 50. Ville ønske, at dén erkendelse havde ramt ham tidligere. Men tror, at han først nu har været klar til at tage de nødvendige skridt.

»Jeg skulle helt derud, hvor mit vasketøj skulle hænges offentligt til skue. Hvor jeg vidste, at jeg forpligtede mig overfor TV 2, som altid har stolet på mig, og seerne, som kigger med. Og for Anne, som altid har været der.«

‘Fem fede kokke’ har premiere på TV 2 FRI og TV 2 PLAY 4. februar