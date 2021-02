»Jeg forstår ikke, at nogle må holde åbent, når andre ikke må. Det er respektløs og ulogisk politik, der bliver ført.«

Kendiskokken Umut Sakarya er en af de selvstændige erhvervsdrivende, der kæmper for at holde skuden oven vande under den aktuelle nedlukning.

I snart et år har 'Guldkronen'-ejeren udvist det famøse samfundssind og holdt sine restauranter lukkede i håb om, at det stadig kan løbe rundt, når samfundet en dag åbner igen.

Men nu er hans tålmodighed ved at være sluppet op.

Umut Sakarya står bag flere restauranter i København. I øjeblikket på de holdes lukket – og det frustrerer ham. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Umut Sakarya står bag flere restauranter i København. I øjeblikket på de holdes lukket – og det frustrerer ham. Foto: Niels Ahlmann Olesen

I et Facebook-opslag undrer han sig over, at hans restaurant ikke må holde åbent under skærpede forhold, når han samtidig kan se tusindvis af mennesker vandre ud på landets frosne søer og more sig i store forsamlinger.

'Er der ikke én, bare én fucking voksen på Christiansborg, som trækker voksenkortet og siger stop for det her … Det er simpelthen for useriøst!!!!,' skriver Umut Sakarya på Facebook.

Til B.T. uddyber han sin frustration.

»Det er ikke de mennesker, der samler sig på søerne, der er problemet. Det er det ulogiske i, at man bliver ved med at kræve alt lukket, når man kan se, at folk bare samler sig andre steder,« siger den tidligere 'Vild med dans'-deltager og kendiskok.

»Lige nu rykker man jo bare samfundsaktiviteten andre steder hen, i stedet for at sprede dem steder, hvor man kan holde afstand og spritte af. Der må jo være fordele ved at have steder, hvor restriktionerne er kontrollerede.«

Umut Sakarya har ikke flere penge på sin konto, siger han. Siden nedlukningen har han selv måttet skyde sine private midler ind i firmaet for ikke at gå konkurs, fortæller han.

»Jeg går dagligt og graver et dybt, dybt, dybt underskud, for at vi skal passe på hinanden, men der er ingen logik i det mere.«

Umut Sakarya er ikke den eneste, der undrer sig over, at ingen stopper danskerne i at stimle sammen på søerne.

Også danser Silas Holst er frustreret over at se så mange mennesker samlet, når han ikke selv må samle mennesker i den danseskole, han åbnede i 2019, men siden har måttet lukke ned igen på ubestemt tid.

Ligesom Umut Sakarya har han delt et billede af de tætbefolkede søer i København. Hertil skriver han ironisk:

'Jeg har for tiden lukket min danseskole, da det ikke er sikkert at være samlet flere end fem mennesker. Der er vist nok en pandemi rundtomkring i verden, der hedder corona. Bare hvis alle disse mennesker ikke havde hørt nyhederne.'

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst, men det har ikke været muligt.