En perfekt morgen for kendisfrisøren Gun-Britt Zeller består af bananpandekager og TRX-træning. Hun er for nylig fyldt 70 år, men det er ikke ensbetydende med mindre træning – tværtimod.

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?



»Det gør jeg ved at træne! Det er helt klart den bedste start på dagen for mig at køre i Powerhouse Cph og træne fra morgenstunden. Jeg kan mærke en positiv forandring i min krop, når jeg starter morgenen med det. Mit humør er bare bedre på de dage, hvor jeg får trænet.«

Hvordan holder du dig i form?



»Jeg træner TRX (styrketræning med stropper, red.) og træning med vægte kombineret med cardio og reformer-pilates. Jeg træner fem gange om ugen og skifter mellem de forskellige former. Jeg har altid trænet så mange gange om ugen, og jeg kan rigtig godt lide at skifte mellem de forskellige instruktører, så jeg prøver lidt af hvert.

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?



»Jeg synes altid, at jeg har været optaget af træning som en del af at holde mig sund. Med hensyn til mad er jeg med årene blevet endnu mere bevidst om, at det er vigtigt at spise rigtigt – også for ikke at opleve sukkertrang. Jeg lever efter 80/20-princippet. Det vil sige, at jeg i hverdagene tænker over, hvad og hvor meget jeg spiser, mens jeg i weekenden kan spise præcis det, som jeg vil. Det fungerer for mig. Med alderen er det sværere at holde vægten, så derfor er det vigtigt at have et godt forhold til, hvad der fungerer for en med hensyn til mad og træning.«

Hvilken vane vil du helst ændre?



»Kaffe og croissanter! Jeg drikker for meget kaffe, og min mand, Torben, elsker croissanter, så han får mig overtalt.«

Hvad koster dine vaner dig i kilo? Vi drikker mere og mere sodavand, har verdensrekorden i slikspisning med et årligt indtag på ca. 12,3 kilo slik og chokolade pr. person, og så drages vi danskere af ekstra store portions- og pakkestørrelser og flerstykstilbud – vaner, der i det lange løb kan have stor indflydelse på vores vægt og sundhed. Ikke blot kan overvægt kan føre til hjertekarsygdomme, men også øge risikoen for kræft. Faktisk er overvægt den næststørste risikofaktor for kræft. Det sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på med kampagnen ”Et ufedt budskab” med skuespiller Anders W. Berthelsen som frontfigur. Den skal hjælpe os med at erstatte de dårlige kostvaner med nye sunde af slagsen, så vi for eksempel bliver mere bevidste om, hvad typiske tilbud kan koste i kroner, kalorier og kilo på badevægten. Her er et par eksempler: PØLSEHORN

Hvis du vælger tre i stedet for et enkelt én gang om ugen, koster det dig på et år 780 kr. og ca. 29.300 ekstra kalorier. Det svarer til 4 kilo.



CROISSANT

Hvis du vælger to i stedet for en én gang om ugen, koster det dig på et år 520 kr. og ca. 17.000 ekstra kalorier. Det svarer til 2,4 kilo. Hvis du vælger tre i stedet for en, bliver det 832 kr. og ca. 34.300 kalorier oveni. Det svarer til 4,8 kilo.



BURGERMENU

Hvis du upsizer fra medium til large en gang om ugen, koster det dig på et år 312 kr. og ca. 9.000 ekstra kalorier. Det svarer til 1,3 kilo.



Kilde: Kræftens Bekæmpelse og kampagnen ”Et ufedt budskab”, som kan ses på Youtube og Facebook.

Hvad er dit bedste råd til en sund hverdag?



»At vinterbade, træne og spise god morgenmad. Jeg starter altid min morgen med en pandekage lavet af bananer og æg med skyr og bær på. Det er en god start på dagen.«

Hvornår føler du dig mest sund?



»Når jeg har trænet og spist sundt. Jeg kan rigtig godt lide at kombinere min træning i Powerhouse med at gå lange ture i Tisvilde Hegn og blandt andet plukke svampe. Og så kan jeg godt lide at tilberede svampene, når jeg kommer hjem. Begge dele er også en god måde for mig til at slappe af mentalt. For når man skal finde svampe, tænker man ikke på andet end at finde dem. Og kantareller ristet i smør på panden serveret på nybagt brød smager bare SÅ godt!«