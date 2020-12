Det er efterhånden lidt over et år siden, at universitetsskandalen i USA så dagens lys.

En skandale, hvor en række profilerede kendisser og sågar vaskeægte Hollywood-stjerner blev opdaget i at have svindlet og bestukket deres børn ind på nogle af de bedste universiter i landet.

En af stjernerne, der blev fanget på fersk gerning, og som måtte bag tremmer, er den 56-årige 'Full House'-skuespillerinde Lori Loughlin.

Hun og hendes mand, Mossimo Giannulli, fik henholdsvis to og fem måneders fængsel for at have betalt et stort beløb, angiveligt 500.000 dollar – altså 3,1 millioner kroner, for at få deres døtre optaget på et prestigefyldt universitet i Californien.

Lori Loughlin med sine to døtre, Olivia Jade Gianulli og Isabella Gianulli. Foto: NINA PROMMER Vis mere Lori Loughlin med sine to døtre, Olivia Jade Gianulli og Isabella Gianulli. Foto: NINA PROMMER

Siden skandalen blev afsløret, har man ikke hørt så meget som et pip fra Lori Loughlins to døtre, 22-årige Isabella Rose Giannulli eller 21-årige Olivia Jade Giannulli.

Nu tager sidstnævnte dog bladet fra munden i et interview med Jada Pinkett Smith i talkshowet 'Red Table Talk'. Det skriver People.

Her sætter Olivia Jade Giannulli blandt andet ord på, hvordan skandalen har påvirket hele familiens liv.

»Det har været meget svært. Jeg tror ikke, at der er nogen – uanset situationen – som vil se sine forældre i fængsel. Samtidig tror jeg, at det har været nødvendigt for os for at komme videre,« siger hun.

Kendisdatteren påpeger også, at folk ikke skal have ondt af hende.

»Jeg forsøger ikke at gøre mig selv til et offer. Jeg søger ikke medlidenhed, for det fortjener jeg ikke. Det er vores eget rod. Jeg vil bare gerne have en chance for at bevise, at jeg ved, vi har dummet os.«

Hun fortæller endvidere, hvordan hun selv fandt ud af, at der var en skandale under opsejling, og at hendes familie stod lige i midten af den.

»Jeg sad sammen med nogle venner, og jeg vidste, at de alle ville finde ud af det om få sekunder, hvis de ikke allerede vidste det. Jeg husker, at jeg frøs, og at jeg var så flov, så jeg tog hjem og gemte mig i tre-fire måneder.«

Lori Loughlin foran retten i Boston tilbage i august 2019. Foto: Joseph Prezioso Vis mere Lori Loughlin foran retten i Boston tilbage i august 2019. Foto: Joseph Prezioso

Udover at have betalt 500.000 dollars for at få sine døtre ind på det prestigefyldte universitet, havde Lori Loughlin og hendes ægtemand også snydt med deres indmeldelsesblanketter.

I Olivia Jade Giannullis tilfælde stod der blandt andet, at hun havde vundet en lang række priser som roer, selvom hun aldrig nogensinde havde så meget som deltaget i konkurrencerne.

Lori Loughlin påbegyndte sin fængselsstraf i begyndelsen af november.

I alt er 57 personer sigtet i college-skandalen, der af FBI har fået navnet 'Operation Varsity Blues'. Her har prominente personer med orden i økonomien givet penge, så deres børn kunne blive optaget på universiteter i USA.

Blandt andre skuespilleren Felicity Huffman, der måske er bedst kendt for at spille Lynette Scavo i tv-serien 'Desperate Housewives'. Huffman blev idømt 14 dages fængsel.