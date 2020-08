Hollywood-stjernen Chris Pratt og hans hustru, kendisdatteren Katherine Schwarzenegger, har fået deres første barn sammen.

Det skriver Entertainment Tonight, som har fået den glædelige nyhed bekræftet af den nybagte mors bror, 26-årige Patrick Schwarzenegger.

»De har det godt, og jeg har netop købt en lille gave,« udtalte broderen søndag.

Det er uvist, præcist hvornår 30-årige Katherine Schwarzenegger, der er datter af Hollywood-stjernen Arnold Schwarzenegger, fødte, men hun og Chris Pratt blev spottet på St. John's Hospital i Californien fredag eftermiddag.

Arnold Schwarzenegger og Katherine Schwarzeneggers mor, Maria Shriver, blev efterfølgende spottet, da de henover weekender kom for at besøge deres nyfødte barnebarn.

Katherine Schwarzenegger og Chris Pratt blev gift i juni 2019 - blot et par måneder efter, at de havde annonceret, at de ventede deres første fælles barn.

41-årige Chris Pratt, der blandt andet er kendt for filmene 'Guardian of the Galaxy' og 'Jurassic World', har i forvejen en syvårig søn med sin eks-hustru, skuespillerinden Anna Faris.

Katherine Schwarzenegger arbejder som forfatter. Det er hendes første barn.