Alec Baldwin og Kim Basingers 23-årige datter har i disse dage formået at rette spotlightet mod sig selv ved at smide et nøgenbillede på Instagram.

Billedet har Ireland Baldwin offentliggjort sammen med en længere tekst om kropskærlighed.

‘Yooo! Elsk din krop. Respekter din krop,’ skriver hun blandt andet i opslaget.

Her opfordrer hun desuden sine følgere til at huske at spise sundt, være aktive og sørge for at få frisk luft.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ireland (@irelandbasingerbaldwin) den 3. Jul, 2019 kl. 9.16 PDT

Hun omtaler også livet i mere generelle vendinger.

‘Vær glad og grin af det hele. Brug din resterende tid på denne jord med mennesker, du elsker, og som får dig til at have det godt.’

‘Og hvis du ikke har mange af de mennesker i dit liv, så gå ud og led efter dem.’

Hun runder opslaget af med en opfordring til ikke at tage livet alt for seriøst.

Men selvom budskabet i opslaget er positivt, er responsen af mere blandet karakter.

‘Du kan sagtens elske din krop uden af dele et nøgenbillede med resten af verden. Det er blot opmærksomhedskrævende,' skriver brugeren Doggojayke.

En anden bruger - Lindseyyyfibbs - følger trop med kritiken:

‘Det (budskabet, red.) kommer fra en tøs, der ikke har et arbejde, og som er indbegrebet af at være hvid, rig og privilegeret. Ikke alle af os har muligheden for at grine af det hele og så dele nøgenbilleder med ‘meningsfulde’ tekster.’

Det er dog ikke hos alle, Ireland Baldwins budskab har vakt harme.

‘Som alenemor til en 16-årig pige støtter jeg op om budskabet og kilden. Realiteten er den, at vores ungdom lytter til influencere på sociale medier, og dette budskab er nøjagtigt, hvad de har brug for at høre,’ skriver Krissiesue.

Andre minder Ireland Baldwin om, at hun ikke behøver at lytte til de negative røster.

Der er sågar nogle, der opfordrer til, at der bliver lavet store plakater med billedet og teksten.

Alec Baldwin fik i 1995 datteren Ireland Basinger Baldwin sammen med Kim Basinger. De to var gift fra 1993 til 2002. Foto: ROBYN BECK Vis mere Alec Baldwin fik i 1995 datteren Ireland Basinger Baldwin sammen med Kim Basinger. De to var gift fra 1993 til 2002. Foto: ROBYN BECK

Ireland Baldwin har da heller ikke altid selv elsket sin krop.

Sidste år stod hun i et interview med People frem og fortalte, at hun i mange år kæmpede med spiseforstyrrelser:

‘Da jeg var yngre, kæmpede jeg med flere spiseforstyrrelser og kropshad, og det tog mig lang til at finde kærlighed til mig selv og accept.’

Den unge kvinde er i dag model hos IMG Models og har blandt andet prydet forsiden af Marie Claire og Elle. Hun er desuden gået i sin fars fodspor som skuespiller.