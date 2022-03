‘Elsker det’. ‘Sej mor’. ‘Jeg håber virkelig, at det er, hvad der sker, når jeg springer ud’.

Sådan lyder nogle af de kærlige kommentarer, som i weekenden er strømmet ind over Anne Grethe Bjarup Riis’ datter Yrsa på det sociale medie TikTok.

‘Mig, der lige er sprunget ud til min mor’ indleder 17-årige Yrsa Bjarup Riis videoen og tilføjer dernæst et nærbillede af sin mor med ordene: ‘Min mor, der derefter fucking springer ud til mig’.

Hvorpå mor og datter kaster sig ud i en glædesdans i stuen.

Men er de sprunget ud?

»Åh gud,« griner den kendte skuespiller og instruktør på telefonen.

»Der er altså ikke nogen, der er sprunget ud her. Jeg tror, at det, Yrsa mener, er, at det hele er flydende, og at man ikke behøver sætte sig selv i bås,« tilføjer Anne Grethe Bjarup Riis.

Ifølge hende udsprang videoen af, at mor og datter havde en interessant snak om at være ungt menneske, og hvor forvirrende det kan være. En forvirring, som 56-årige Anne Grethe Bjarup Riis husker fra sin ungdom.

»Jeg er selvfølgelig godt gift nu, men jeg har også været ung på et tidspunkt, hvor jeg ikke vidste, om det var det ene eller det andet. Det har jeg altid følt var lidt mærkeligt.«

»Så selvfølgelig har jeg da som ung kysset på nogle piger. Men det er ikke ensbetydende med, at man springer ud. Det betyder bare, at før jeg blev gift, gik jeg ikke så højt op i at sætte mig selv i bås,« siger Anne Grethe Bjarup Riis, som i knap 20 år har været gift med producer Bo Mortensen.

Hvilket hun altså stadig er.

»Så jeg forstår godt, at hun bliver besværet af, at forhold skal være noget, der er i en kasse.«

Anne Grethe Bjarup Riis med datteren Yrsa. Foto: Anthon Unger

»Jeg tror, at den nye generation har brug for at få at vide, at det ikke behøver være så firkantet. At køn og seksualitet bølger.«

»Det bakker jeg hende op i. For det har jeg altid gjort selv. Som jeg har sagt til hende: ‘Spræng nu det hele i luften. Du kan ændre mening om en uge. Vi behøver ikke putte titler på hinanden. Lad os nu bare gøre, hvad vi har lyst til',« lyder det fra Anne Grethe Bjarup Riis.

»Vi er mennesker, vi skal elske hinanden og acceptere hinandens valg og forskelligheder.«