Husker du 90ernes store rock-succes Oasis, så husker du sikkert også de to brødre, Liam og Noel Gallagher, der formede bandet.

De seneste år har der dog været alt andet end brødrekærlighed mellem de to søskende. De har nemlig været voldsomt uvenner. Men det er snart slut, hvis det står til Liam Gallagher.

Den 48-årige lillebror med det borgerlige navn William John Paul Gallagher har nemlig rakt en virtuel hånd ud for at blive forsonet med sin 53-årige storebror Noel Gallagher.

‘Jeg elsker dig, og dette er vores år«, har Liam Gallagher, der er forsanger i det nu tidligere band skrevet på twitter, skriver The Sun og Daily Mail.

Den tidligere Oasis-forsanger Liam Gallagher har rakt en hånd ud til sin storebror, så de kan blive genforenet. Foto: ANDREW COWIE

Noel Gallagher har endnu ikke svaret offentligt, men for mange Oasis-fans falder den mulige forsoning formentlig på det helt rette tidspunkt.

Forsoningen kan nemlig føre til en længe ventet genforening af bandet, der blandt andet er kendt for de store hits ‘Wonderwall’ og ‘Don’t Look Back In Anger’

Det er dog ikke alle, der tror lige meget på, at det vil ske.

Uoverensstemmelsen mellem de to brødre har varet i mere end to årtier helt tilbage fra Oasis' storhedstid i 90erne og frem til, at bandet gik fra hinanden i 2009.

Noel Gallagher har endnu ikke svaret på sin lillebrors anmodning. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Ifølge The Sun er bookmakeren Ladbrokes bestemt ikke sikker på, at en genforening vil ske. Satser man penge på det, får man dem ti gange igen, hvis det sker.

Og det hjælper nok heller ikke på det, at Noel Gallagher angiveligt tidligere har afvist at modtage 100 millioner dollar for at være med i en genforening af Oasis.