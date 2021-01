Kendiskokken Nigella Lawsons 'dagens opskrift' hyldes som 'det perfekte tweet' på dagen, hvor Donald Trump må se Joe Biden overtage præsidentposten.

Det er skiftedag i Det Hvide Hus, og det har en lang række kendte glædet sig til – muligvis også den 61-årige britiske tv-kok Nigella Lawson.

Hverdag deler hun en opskrift med sine millionvis af følgere på Twitter og onsdag delte hun, en særlig opskrift, som folk tolker som en drillehilsen til afgående præsident Donald Trump.

Dagens opskrift er nemlig et billede af en orange tærte. Nigella Lawson skriver:

»Nå ja, bitter orange tærte er tilfældigvis dagens opskrift,«

Nigella Lawson. Foto: VALERY HACHE Vis mere Nigella Lawson. Foto: VALERY HACHE

Billedet er blevet liket og delt af tusindvis af hendes begejstrede følgere.

En skriver 'godt valg i dag', en anden skriver 'et rent tilfælde, at vi i dag bliver ved med at tænke på bitre appelsiner'. En tredje skriver 'din absolut legendariske og herlige dronning. Den bedste 'dagens opskrift' nogensinde'.

Se tweetet herunder:

Well, yes, Bitter Orange Tart just happens to be #RecipeOfTheDay. Apart from anything else, there are more things to make with Seville oranges than marmalade! This is not complicated: the base is bashed ginger nuts https://t.co/ZXSbk7uMX8 pic.twitter.com/fbOM96sHKQ — Nigella Lawson (@Nigella_Lawson) January 20, 2021