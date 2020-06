'Er det rigtigt?'

Sætningen popper med jævne mellemrum op i Flemming Møldrups Facebook-indbakke.

Der står ikke andet. Bare 'Er det rigtigt?'. Allerhøjst 'Er det rigtigt, Flemse?'.

Sætningen var engang Flemming Møldrups kendetegn. Men nu har han droppet den. Den er nemlig ikke det eneste, han får tilsendt.

Flemming Møldrup. Foto: Bjarne Bergius Hermansen Vis mere Flemming Møldrup. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Livsstilseksperten kan i øjeblikket opleves i programmet 'Sønderjysk for begyndere', som kan ses på dr.dk i forbindelse med 100-året for Genforeningen, men er især kendt for sine mange år som ekspert i DR-programmet 'Kender du Typen?'.

Her får han kam til sit manglende hår af sin benhårde konkurrent Anne Glad, som gerne stryger ubesværet gennem programmets pointquizzer, mens Flemming Møldrup ofte er mere på glatis, når han skal gætte, hvilken type, der bor i det pågældende hjem.

Og det skabte sætningen.

»På et tidspunkt sagde jeg altid: ‘Er det rigtigt?’, når jeg fik at vide, at jeg havde gættet rigtigt i en pointquiz, fordi det var helt ubegribeligt for mig,« siger Flemming Møldrup med et grin og erkender, at han nok ikke er blevet en del af programmet, fordi han er en gudsbenådet type-kender.

Flemming Møldrup, Mads Steffensen og Anne Glad. Foto: Svend Thomsen Vis mere Flemming Møldrup, Mads Steffensen og Anne Glad. Foto: Svend Thomsen

Til gengæld er hans person blevet et hit hos seerne. Men man får sjældent fans uden også at få et par kritikere.

»De skriver: 'Vil du ikke lade være med at stå og pille dig selv i hænderne?', 'Gider du lige holde op med at sige: 'Fedt', det er ikke til at holde ud at høre på', Jeg skal lade være med at bande, de kan ikke holde ud at se på min sjuskede påklædning, og jeg skal bare vide, at ham der var ekspert før mig havde en virkelig pæn frisure. Der har jeg det bare sådan: 'Så må du zappe væk',« siger han.

»Det er faktisk ældre mennesker, der taler grimmest til andre mennesker på mine sociale medier. Det er interessant, og det kan vi, der er oppe i årene, godt tænke over. Måske fordi, det er et nyt medie for de ældre. De unge er vokset op på nettet og har sociale relationer på Facebook, mens vi andre bruger det som et nyhedsfeed og til at diskutere og den slags, og vi har måske ikke helt manererne på plads.«

Ude i virkeligheden, hvor man ikke kan gemme sig bag en skærm, er folk dog søde ved ham. Her oplever han også nogen, der ud af det blå kommer hen til ham og med et stort smil udbryder: 'Er det rigtigt, Flemming?', hvorefter han efterhånden lige må tænke sig om for at forstå, hvad de hentyder til.

Efter de mange kommentarer på Facebook har han nemlig arbejdet på at fjerne sætningen fra sit vokabularium.

Men er det ikke bare meget fedt at have fået sin egen catchphrase?

»Jeg ved ikke, om det lige var den catchphrase, jeg havde håbet på,« griner Flemming Møldrup.

»Men jeg er i hvert fald ved at udfase den nu. Jeg gider ikke mere. Jeg sagde også: 'Fedt!' virkelig meget. Det har jeg også fået ballade for - fra især ældre damer, der har skrevet til mig.«