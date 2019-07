På under en time har et nyt billede af supermodel og medlem af Kardashian-familien Kendall Jenner fået over to millioner ‘likes’, og det er der en god grund til.

Skønheden optræder nemlig splitterravende nøgen på billedet, som hun har lagt op på sin profil på Instagram. Kun en enkelt lille sort firkant censurerer en blottet brystvorte.

Kendall Jenner har tidligere fortalt til det engelske medie The Telegraph, at hun følte sig mindre sexet end sine Kardashian søstre, der har mere kurvede former.

»De har bryster, og det har jeg ikke. Jeg voksede op som den her lille tynde pige, og så mine søstre og tænkte: 'åh nej, skulle jeg være mere sexet som dem?« fortalte hun.

Vis dette opslag på Instagram you can’t sit with us ! @kendalljenner #goddess Et opslag delt af Mert Alas (@mertalas) den 17. Jul, 2019 kl. 10.18 PDT

På trods af en anderledes kropsform, som adskiller sig fra hendes søstres, så har den stadig gjort hende til en verdenskendt supermodel.

Og den smukke 23-årige kvinde fortæller da også til The Telegraph, at selvom hun har følt sig udenfor en del af sit liv, så kan hun godt lide, at hun er anderledes, og at det er okay.

Kendall Jenner har tidligere delt nøgenbilleder på sin Instagram profil, men de har aldrig før været så afslørende som de to billeder, der lige nu kan ses.

De to sort/hvide billeder er taget af fotografen Mert Alas