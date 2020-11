Det er ikke engang en uge siden, Kim Kardashian blev lagt for had og hånet for at holde 40-års fødselsdag under corona-pandemien.

Men nu forarger også hendes halvsøster Kylie Jenner.

Den 24-årige model valgte nemlig at trods corona-restriktionerne og fejre Halloween såvel som sin 25-års fødselsdag sammen med 100 af sine nærmeste venner.

Vel at mærke uden, at nogen af de indbudte - blandt andre Justin Bieber, Paris Hilton, The Weeknd og Jaden Smith - havde valgt at spice deres gennemførte Halloween-kostumer op med et mundbind.

Fødselaren, der selv var klædt ud som en sexet Pamela Anderson i 'Barb wire', havde nok set skriften på væggen og havde opfordret sine gæster til at tage alle de billeder, de havde lyst til, men 'være søde ikke at lægge dem på de sociale medier', skriver TMZ.

Hvilket ingen syntes at rette sig efter.

Således kunne man på de kendte gæsters Instagram-stories både se en ugenkendelig The Weeknd klædt ud som The Nutty Professor og Justin Bieber som Woody fra Toy Story på de sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Weeknd (@theweeknd) den 1. Nov, 2020 kl. 1.03 PDT

Og det er faldet flere for brystet. Til trods for, at Entertainment Tonight kan rapportere, at gæsterne skulle lyntestes for covid-19 og fremvise en negativ test for at komme ind, så mener flere altså, at de burde have båret mundbind under festlighederne eller i det mindste holde afstand.

'Ja, det kan godt være, de var blevet testet, men det er et moralsk dårligt eksempel for andre. Og nej, jeg råber ikke kun op, fordi jeg ville ønske, jeg var med til festen,' lyder det blandt andet, mens en anden skriver:

'Så fucking uansvarligt at holde Halloween-fest midt i en pandemi, bare fordi hun og hendes gæster er rige kendisser, som ikke kunne bekymre sig mindre om de tusindvis af mennesker, der dør hver dag, mens de fester.'

The Weeknd (@theweeknd) and Justin Bieber (@justinbieber) seen together in the background at Kendall Jenner’s (@KendallJenner) birthday party this Halloween pic.twitter.com/Fpq9iVG8aG — The Weeknd UK (@updatesweeknduk) November 1, 2020

Også Jaden Smith, søn af Will Smith, blev lagt for had for tilsyneladende at klæde sig ud som coronapatient med iltmaske. Flere har dog siden påpeget, at han formentlig var klædt ud som John David Washingtons karakter i storfilmen 'Tenet'.