Et billede af supermodellen Kendall Jenner, der går til kamp for 'Black Lives Matter'-bevægelsen, har ramt nettet - men der er noget ved billedet, som ikke stemmer.

Og nu er 'Keeping Up WIth The Kardashians'-stjernen igen under angreb for ikke at tage racekampen seriøst, skriver People.com.

Flere troede, at Kylie Jenner havde snøret vandreskoene og deltaget ved en 'Black Lives Matter'-protest, da et foto af hende iført en sort maske og med et skilt med teksten 'Black Lives Matter' begyndte at cirkulere på nettet.

Men da flere af hendes følgere opdagede, at skyggen fra skiltet manglede bagved Kendall Jenner på billedet, begyndte de straks at anklage hende for at have fotoshoppet billedet, som du kan se nedenunder.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20 — Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020

'Jeg ved, at det er så svært at være berømt, og du skal vise din støtte, men i stedet for at bruge tid på at photoshoppe billeder, så kunne du i stedet underskrive en erklæring eller lave en video, hvor du taler om den forfærdelige begivenhed, og hvilke organisationer man kan støtte,' skriver en følger.

'Din skygge mangler. Skyggen fra skiltet. Photoshop af den bedste kvalitet. De er for dovne til at protestere og er nødt til at fake det,' skriver en anden følger.

Kendall Jenner var hurtig til at opfange, at noget var galt, og gik til tasterne på Twitter for at forklare, at det originale foto er redigeret for at få folk til at tro, at hun var til en demonstration - og hun har altså intet med billedet at gøre.

'Det her er redigeret af en eller anden. Jeg HAR IKKE delt det her,' tweetede hun.

Hvis man tjekker Kendall Jenners sociale medier, så taler hun da også sandt - hun har ikke delt billedet nogen steder.

Det er ikke første gang, at supermodellen ender i stormvejr i forbindelse med kampen mod racediskrimination.

I 2017 var hun hovedpersonen i en Pepsi-reklame, som ikke blev godt modtaget.

I reklamen spiller Kendall Jenner en model, der forlader et photoshoot for at gå med i en demonstration og til sidst giver en kold Pepsi-dåse til en politimand som et symbol på fred, hvortil folk jubler over hendes gestus i reklamen.

Dengang mente hendes følgere dog, at der nærmest var tale om en latterliggørelse af aktivisterne og det, de står for og kæmper for.

Mange gav udtryk for, at de bestemt ikke mente, at en rig, hvid model, der skaber fred mellem demonstranter og politiet med en sodavand fra et globalt milliardforetagende af et firma, var den rette måde at portrættere aktivistbevægelsen på.