Kendall Jenner lancerede sidste år sit eget tequilamærke.

Men nu står den 26-årige realitypersonlighed, model og iværksætters mærke 818 tequila overfor et søgsmål.

Selskabet Tequila 512 anklager nemlig Kendall Jenner for at have kopieret dem på flere punkter.

Det skriver NBC News.

Virksomheden, der har seks år mere på bagen med tequilaproduktion, mener nemlig, at Kendall Jenner har forbrudt sig mod deres varemærke ved blandt andet at efterligne deres logo og farver på sine tequilaflasker.

Ikke mindst henviser virksomheden til navnet på de gyldne dråber, der ligesom dem refererer til tequilaens oprindelsessted i USA: 512 for Austin i Texas og 818 for San Fernando Valley i Los Angeles.

Tequila 512 sagsøger desuden også for falsk oprindelsesbetegnelse og uretfærdig konkurrence. De ønsker Jenners produktion stoppet og desuden udbetalt hendes profit fra salget.

Et af indicierne, som Tequila 512 fremhæver i deres sagsanlæg mod Kendall Jenners 818 tequila lyder på, at selv den 26-årige models halvsøster Kim Kardashian ikke kan kende forskel på de to tequilamærker.

I den 41-årige realitystjernes mobilspil 'Kim Kardashian: Hollywood' havde man nemlig mulighed for at købe en flaske tequila, som sagsøgerne mener skulle have været Kendall Jenners mærke, men endte med at være deres.

Tequila 512 mener, at Kim Kardashian enten ved en fejl må have forvekslet tequilamærkerne, eller ligefrem bevidst have efterlignet deres flaske for at gøre skellet mellem deres og søsterens mærke mere utydeligt.

Overfor TMZ afviser en repræsentant for Kendall Jenner alle anklagerne.

»Vi ser på klagen og mener at påstandene er uretfærdige,« lyder det til mediet.