Kelly Osbourne har endelig indrømmet, at hendes store vægttab skyldes en operation.

Det skriver Page Six og Fox News.

Indrømmelsen skulle være sket under et interview med Dax Holt og Adam Glyn i podcasten 'Hollywood Raw.'

Her sagde Kelly Osbourne:

Vis dette opslag på Instagram Today I’m feeling #Gucci Et opslag delt af Kelly Osbourne (@kellyosbourne) den 3. Aug, 2020 kl. 11.24 PDT

»Jeg fik en operation. Og jeg er ligeglad med, hvad andre synes.«

»Jeg gjorde det og jeg er stolt af det,« fortæller Kelly Osbourne om den operation, hun fik for to år siden.

Kelly Osbourne fortalte, at hun har tabt sig cirka 38 kilo med hjælp fra operationen 'gastric sleeve', som altså har fjernet cirka 75-80 procent af hendes mave.

Det er dog ikke kun operationen, der er skyld i det store vægttab. Kelly Osbourne har nemlig også lagt sin kost om og er begyndt at dyrke mere motion.

Kelly Osbourne i 2005. Foto: EVAN AGOSTINI Vis mere Kelly Osbourne i 2005. Foto: EVAN AGOSTINI

»I forbindelse med den operation, jeg har fået, er det nødvendigt, at du både træner og spiser sundt. For hvis du ikke gør det, så tager du på igen,« fortalte den 35-årige sanger og skuespillerinde.

Kelly Osbourne afslørede også, at hun efter sit vægttab er blevet mere populær i Hollywood, og det er hun ikke tilfreds med:

»Mit vægttab har gjort, at jeg er sur på Hollywood. For da jeg var tyk, var jeg usynlig. De ville ikke arbejde med mig, og de ville ikke have noget at gøre med mig.«

Hun fortæller også, at hele episoden har gjort hende mere klar over, hvem hun vil arbejde med og hvem hun ikke vil.

»Jeg ved, hvem der kaldte mig for fed, og hvem der ikke ville arbejde med mig. Jeg tager det ikke så personligt, men jeg lægger det i min hukommelsesbank,« afslutter Kelly Osbourne.